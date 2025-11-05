به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز چهارشنبه، ۱۴ آبان در بیست و دومین جلسه کمیته پایش شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر الزام واحدهای تولیدی، صنعتی، صنفی، کارگاهی و خدماتی به دریافت مجوزهای قانونی، اظهار کرد: تمامی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان موظفند هرچه سریع‌تر نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری یا پروانه کسب اقدام کنند.

وی افزود: در فرآیند پایش طرح‌ها، الزام واحدها و طرح‌های صنعتی به دریافت پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری از اولویت‌های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است.

برنهاد بیان کرد: اخذ پروانه بهره‌برداری علاوه‌بر ساماندهی و قانون‌مندسازی فعالیت‌های تولیدی، زمینه بهره‌مندی واحدهای صنعتی از خدمات و حمایت‌های قانونی را فراهم می‌کند و این سیاست با هدف ارتقای بهره‌وری و انضباط در فعالیت اقتصادی شهرک‌های صنعتی استان دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر حمایت از طرح‌هایی که با وجود پیشرفت فیزیکی مناسب متوقف شده‌اند، تصریح کرد: این طرح‌ها به‌صورت قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرند و با اعطای مهلت‌های لازم و رفع موانع اجرایی، به چرخه ساخت‌وساز و بهره‌برداری بازمی‌گردند تا ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان فعال شود.

برنهاد، پایش قراردادها را ابزاری برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در روند تولید و اشتغال دانست و گفت: همکاری دستگاه‌های مرتبط و تصمیم‌گیری کارشناسی در جلسات کمیته پایش موجب تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و راکد و هموارتر شدن مسیر توسعه صنعتی استان می‌شود.

در این نشست، ۱۲ پرونده سرمایه‌گذاری مربوط به طرح‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۸ پرونده در چارچوب جلسات کمیته پایش بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شده است.