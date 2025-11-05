خبرگزاری کار ایران
‌معاون شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد؛

درآمد ۲۰۸۴ میلیارد ریالی خانوارهای فارس از نیروگاه های خورشیدی

کد خبر : 1710069
‌معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، لنگر خانوار‌های دارای نیروگاه‌های خورشیدی در استان فارس با تولید ١٣ هزار و ٦٨۵ مگاوات ساعت برق خورشیدی حدود ٦٦١ میلیارد ریال درآمد کسب کرده‌اند.

‌به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری با بیان اینکه تابش مناسب خورشید در اکثر مناطق استان و بهره‌مندی استان فارس از حدود٣٠٠ روز آفتابی در سال، سبب شده است تا این استان از ظرفیت بالایی برای احداث مزارع و نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار باشد، یادآورشد: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سال ١٣٩۵ تاکنون، ٢٠٨٤ میلیارد ریال نصیب سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس شده است.

وی تصریح کرد: شهرستان‌های فسا با ٣٩٣ سامانه، اقلید با ٢۵٨ و بوانات با ٢٠٨ سامانه، بالا‌ترین میزان نصب سامانه‌های خورشیدی در سطح استان را دارند.

این مقام مسئول توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های امروز کشور عنوان کرد و افزود: علاوه‌ بر نیروگاه‌های خورشیدی خانگی (کوچک مقیاس)، تعداد ١٠ نیروگاه بزرگ خورشیدی نیز به ظرفیت ١٢ مگاوات هم‌اکنون در سطح استان فعال می‌باشند.

‌معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس استفاده از انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها را یک جایگزین مناسب نسبت به سایر نیروگاه‌ها به‌ویژه نیروگاه‌های با سوخت فسیلی دانست و تصریح کرد: با‌توجه‌به وضعیت کم‌آبی، آلودگی زیست‌محیطی ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها و ناترازی‌های بین تولید و تقاضای انرژی برق در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق و استفاده آن در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی امری ضروری است.

‌زارع خفری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تعداد ٨٦٠ نیروگاه خورشیدی حمایتی مقیاس کوچک (۵ کیلوواتی) ویژه اقشار کم‌درآمد و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان بهزیستی و بسیج سازندگی در این استان نصب و راه اندازی شده است که خانوار‌های تحت حمایت می‌توانند با نصب این نیروگاه‌ها بر روی پشت‌بام‌های منازل خود، علاوه برکمک به توسعه انرژی‌های پاک، برق تولیدی نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی خود را تا ٢٠ سال به‌صورت تضمینی به وزارت نیرو بفروشند و درآمد کسب نمایند.

انتهای پیام/
