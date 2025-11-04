به گزارش ایلنا، حجت‌الله طلایی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری همایش ملی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی و نقش تولیت‌های آستان‌های مقدس در پاسداشت معارف شیعی به تبیین اهمیت تاریخی مکتب عقلی و فلسفی شیراز پرداخت و گفت: متأسفانه در شیراز چندان قدر و منزلت این جایگاه مکتب عقلی و فلسفی را نمی‌دانیم.

وی با اشاره به بازه زمانی حمله مغول تا صفویه، این دوران را اوج رشد مکتب فلسفی و عقلی دانست و گفت: برخلاف تصور عموم مردم، حوزه فلسفی و عقلی شیراز پس از حمله مغول‌ها نه‌تنها دچار رکود نشد، بلکه در قرون هفتم تا دهم هجری به اوج شکوفایی خود رسید.

معاون علمی، آموزشی و پژوهشی حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: بزرگان ادبیاتی مانند سعدی و حافظ صرفاً شاعر نبودند، بلکه صاحب مکتب فکری و فلسفی بودند و خواندن آثار آن‌ها سراسر حکمت و مباحث عقلی است.

وی به شخصیت‌هایی اشاره کرد که علوم عقلی را به پرواز درآوردند و این مکتب را پروراندند و سپس افزود: تمام ابنیه و معماری‌های دوران ساسانی و اسلامی برگرفته از حکمت بوده و مکاتب نقاشی، کاشی‌کاری و معماری شیراز گویای این امر است، برای مثال، گنبد حرم احمد موسی (ع) منحصر به مکتب معماری شیراز و در کل کشور بی‌همتاست.

طلایی با یادآوری سخن رهبر معظم انقلاب در سال ۸۷ که فرمودند «من به دارالعلم آمدم»، بر وجود پایه‌های بنیادینی تأکید کرد که باعث شد شیراز به نام دارالعلم شناخته شود.

دبیر علمی همایش ملی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران نیز گفت: بیش از ۵۰ مقاله منتخب از میان ۱۵۰ اثر با هدف احیای میراث مکتب فلسفی شیراز در این همایش ارائه می‌شود.

حسن عبدی پور در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی و نقش تولیت‌های آستان‌های مقدس در پاسداشت معارف شیعی گفت: شیراز به عنوان یکی از پایگاه‌های علمی کشور، میزبان این همایش است که بر معرفی مکتب فلسفی شیراز تأکید دارد. این مکتب در بازه زمانی قرن هفتم تا دهم، نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام، پرورش‌دهنده فقیهان، متکلمین و ادبای بزرگی بوده است.

وی ادامه داد: دبیرخانه همایش موفق شده بیش از ۲۰ اثر از ملا عبدالله یزدی، صاحب کتاب «حاشیه بر منطق تفتازانی»، را شناسایی و احیا کند که نشان‌دهنده مقام فقهی و حکمی ایشان است.

دبیر علمی همایش ملی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران افزود: از مجموع ۱۵۰ مقاله ارسال شده، ۵۰ مقاله به عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند که در قالب سخنرانی‌ها و کارگروه‌های تخصصی در دو روز همایش ارائه خواهند شد و نتایج آن در دو جلد منتشر می‌شود.

عبدی پور گفت: برنامه‌ریزی‌ها به این صورت است که مراسم افتتاحیه رسمی کنگره روز ۲۸ آبان، ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور مهمانان خارجی در تالار شب دانشگاه شیراز برگزار شود. پس از آن، کارگروه‌ها و پنل‌های تخصصی مقالات با حضور صاحب‌نظران آغاز شده و تا پس از نماز ظهر و عصر ادامه یابد. روز ۲۹ آبان نیز نشست‌هایی با موضوع خدمات ایرانیان به عتبات و جایگاه عتبات در تبیین معارف شیعه در آستانه مقدس احمد بن موسی (ع) برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این همایش برای اولین بار در شیراز برگزار می‌شود، اگرچه پیش‌نشست‌هایی نیز سال گذشته در کوفه عراق و اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون اندیشه‌های منطقی ملا عبدالله یزدی برگزار شده بود. تأکید اصلی این دوره بر تبیین جامع علوم عقلی و منظومه فکری مکتب شیراز است.

دبیر علمی همایش ملی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران بر لزوم تبدیل اماکن مذهبی به پایگاه‌های علمی و فرهنگی تأکید کرد تا زائران در کنار مناسک، بسته‌های علمی و رهگشای فکری لازم برای تقویت هویت ایرانی-اسلامی و شیعی خود را نیز دریافت کنند.

