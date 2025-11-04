توافق جدید برای استانداردسازی آسانسورهای مترو شیراز
در یک نشست مشترک میان مدیرکل استاندارد استان فارس و مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز، راهکارهای رفع مشکلات فنی و ایمنی آسانسورهای ایستگاههای مترو بررسی شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه علی عزیزی مدیرکل استاندارد فارس بر اهمیت رعایت دقیق استانداردهای ایمنی در تجهیزات حملونقل عمومی تأکید کرد و گفت: این اداره کل آمادگی کامل برای ارزیابی و بررسی تخصصی وضعیت تجهیزات ایستگاههای مترو را دارد.
مدیرعامل قطار شهری شیراز نیز گزارشی از وضعیت فعلی تجهیزات و سیستمهای حملونقل عمومی، بهویژه آسانسورها، ارائه داد.
علی کلانتری با اشاره به برخی مشکلات در زمینه کیفیت و ایمنی، خواستار همکاری نزدیکتر با سازمان استاندارد برای رفع آنها شد.
طبق تصمیمات اتخاذ شده در جلسه، مقرر شد تیمهای مشترک فنی از دو نهاد برای بازدیدهای میدانی و ارزیابی کیفیت و ایمنی آسانسورها و سایر تجهیزات مرتبط با دسترسیپذیری تشکیل شوند.
همچنین، بر همکاری قطار شهری در زمینه تبلیغات و ترویج فرهنگ استاندارد در ایستگاهها و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی تأکید شد.
در پایان، دو طرف توافق کردند که جلسات بعدی برای پیگیری روند اصلاحات و ارتقای سطح استانداردهای ایمنی در تجهیزات قطار شهری شیراز بهزودی برگزار شود.