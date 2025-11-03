حمایت کامل استانداری فارس از باشگاه فجر شهید سپاسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بر توسعه همکاریها میان دستگاههای اجرایی استان و باشگاههای ورزشی تأکید کرد.
وی افزود: تلاش داریم با همکاری همه دستگاهها، مسیر رشد و پویایی باشگاههای ورزشی استان را هموار کنیم. در همین راستا، بهزودی از باشگاه فجر بازدید خواهم کرد تا از نزدیک در جریان روند فعالیتها و چالشهای آن قرار گیرم.
در ادامه، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی، ضمن قدردانی از حمایتهای استانداری فارس، به بیان مشکلات و نیازهای باشگاه پرداخت و گفت:تیم فجر شهید سپاسی به عنوان یکی از سرمایههای ورزشی استان نیازمند حمایت بیشتر است. این دیدار میتواند آغازی برای تقویت تعامل میان مدیریت استان و مجموعههای ورزشی باشد.
حاتم احمدی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاریها و پشتیبانی مسئولان، باشگاه فجر بتواند در مسیر موفقیتهای بیشتر گام بردارد و زمینه رشد استعدادهای فوتبالی فارس را فراهم کند.
این دیدار در راستای حمایت از ورزش استان و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای ورزشی برگزار شد و دو طرف بر استمرار تعامل و همافزایی در این حوزه تأکید کردند.