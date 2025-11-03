حمایت کامل استانداری فارس از باشگاه فجر شهید سپاسی

​به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، مسعود گورزی در دیدار مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به جایگاه باشگاه فجر شهید سپاسی به عنوان یکی از نمادهای فوتبال فارس گفت: ورزش، به‌ویژه فوتبال، می‌تواند نقشی مهم در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کند؛ استانداری فارس نیز از ظرفیت‌های خود برای حمایت از این باشگاه بهره خواهد گرفت.

وی افزود: تلاش داریم با همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر رشد و پویایی باشگاه‌های ورزشی استان را هموار کنیم. در همین راستا، به‌زودی از باشگاه فجر بازدید خواهم کرد تا از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و چالش‌های آن قرار گیرم.

در ادامه، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی، ضمن قدردانی از حمایت‌های استانداری فارس، به بیان مشکلات و نیازهای باشگاه پرداخت و گفت:تیم فجر شهید سپاسی به عنوان یکی از سرمایه‌های ورزشی استان نیازمند حمایت بیشتر است. این دیدار می‌تواند آغازی برای تقویت تعامل میان مدیریت استان و مجموعه‌های ورزشی باشد.

حاتم احمدی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها و پشتیبانی مسئولان، باشگاه فجر بتواند در مسیر موفقیت‌های بیشتر گام بردارد و زمینه رشد استعدادهای فوتبالی فارس را فراهم کند.

این دیدار در راستای حمایت از ورزش استان و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای ورزشی برگزار شد و دو طرف بر استمرار تعامل و هم‌افزایی در این حوزه تأکید کردند.

