حمایت کامل استانداری فارس از باشگاه فجر شهید سپاسی

حمایت کامل استانداری فارس از باشگاه فجر شهید سپاسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بر توسعه همکاری‌ها میان دستگاه‌های اجرایی استان و باشگاه‌های ورزشی تأکید کرد.

​به گزارش ایلنا به  نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، مسعود گورزی در دیدار مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به جایگاه باشگاه فجر شهید سپاسی به عنوان یکی از نمادهای فوتبال فارس گفت: ورزش، به‌ویژه فوتبال، می‌تواند نقشی مهم در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کند؛ استانداری فارس نیز از ظرفیت‌های خود برای حمایت از این باشگاه بهره خواهد گرفت.

وی افزود: تلاش داریم با همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر رشد و پویایی باشگاه‌های ورزشی استان را هموار کنیم. در همین راستا، به‌زودی از باشگاه فجر بازدید خواهم کرد تا از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و چالش‌های آن قرار گیرم.

در ادامه، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی، ضمن قدردانی از حمایت‌های استانداری فارس، به بیان مشکلات و نیازهای باشگاه پرداخت و گفت:تیم فجر شهید سپاسی به عنوان یکی از سرمایه‌های ورزشی استان نیازمند حمایت بیشتر است. این دیدار می‌تواند آغازی برای تقویت تعامل میان مدیریت استان و مجموعه‌های ورزشی باشد.

حاتم احمدی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها و پشتیبانی مسئولان، باشگاه فجر بتواند در مسیر موفقیت‌های بیشتر گام بردارد و زمینه رشد استعدادهای فوتبالی فارس را فراهم کند.

این دیدار در راستای حمایت از ورزش استان و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای ورزشی برگزار شد و دو طرف بر استمرار تعامل و هم‌افزایی در این حوزه تأکید کردند.

اخبار مرتبط
