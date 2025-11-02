رفع بیش از ۱۳ هزار و ۶۰ مورد اتفاقات آب شرب در ۷ ماه گذشته

به گزارش ایلنا، علی شبانی گفت: یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های شرکت آبفا فارس در حوزه‌ی خدمت‌رسانی به مردم، تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی در راستای ارائه‌ی خدمات مطلوب، بهنگام و مستمر می‌باشد که به فضل الهی در ۷ ماه گذشته تلاش همکاران بنده در شهرستان‌های استان فارس جهت نیل به این مهم مثمر‌ثمر بوده و نتایج مورد انتظار حاصل شده است.

‌وی افزود: بر همین اساس در این مدت به همت مامورین بهره‌بردار و رفع اتفاقات آب شرکت آبفا فارس در شهرستان‌های تابعه بیش از ۱۳ هزار و ۶۰ مورد اتفاقات آب در خطوط انتقال، شبکه‌های توزیع و سایر تاسیسات آبرسانی در کمترین زمان ممکن مرتفع گردید؛ به طوری که هم استانی‌های شریف در شهر‌ها و روستا‌های استان با کمترین وقفه در آبرسانی مواجه شدند.

‌شبانی با اشاره به اینکه از تعداد یاد‌شده قریب به ۴۴۰۰ مورد در روستا‌های استان اتفاق افتاد که از این تعداد ۵۱۰ مورد مربوط به اتفاقات خطوط انتقال۳۲۰۰ مورد در شبکه‌های توزیع و ۶۹۰ مورد نیز در انشعابات مشترکین حادث گردید.

وی اتفاقات حوزه‌ی آبرسانی شهری را نیز از نگاه آمار تشریح کرد و اظهار داشت: در همین بازه زمانی با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در واحد‌های رفع اتفاقات آب در ۳۶ شهرستان استان قریب به ۸۶۶۰ مورد اتفاقات آب رفع گردید که از این میزان ۲۳۰ مورد اتفاقات خطوط انتقال ۴۱۶۰ مورد در شبکه‌های توزیع آب ۴۲۷۰ مورد نیز حوادث انشعابات آب مشترکین را شامل می‌شود.

مدیر‌عامل شرکت آبفا استان فارس با یادآوری اینکه هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده‌ی هرگونه حادثه و اتفاق در خطوط انتقال، شبکه‌های توزیع و انشعابات آب، در هر ساعتی از شبانه‌روز با شماره‌ی ۱۲۲ تماس حاصل نموده و شرح حادثه را گزارش کنند، اطمینان داد: مردم اطمینان داشته باشند که مامورین رفع اتفاقات شرکت آبفا استان فارس در تمامی شهرستان‌های استان همواره آماده‌ی حضور در محل حادثه و رفع اتفاق مورد نظر در کمترین زمان ممکن می‌باشند.

