دستگیری متخلفان صید غیرمجاز در سد سلمان فارسی

به گزارش ایلنا، عباس قائدی با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت‌زنی نیروهای یگان حفاظت، چهار متخلف که بدون مجوز اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند، شناسایی و متوقف شدند. در بازرسی انجام‌شده، مقادیری ماهی صیدشده از آنان کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از تشکیل صورت‌جلسه تخلف، پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد. همچنین ابزار صید مورد استفاده متخلفان توقیف شده است.

قائدی با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی شبانه‌روزی در مناطق حساس شهرستان تصریح کرد: صید غیرمجاز، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی آبزیان و تعادل اکولوژیکی منابع آبی است و با متخلفان در این زمینه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست قیر و کارزین از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط‌زیستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ (ستاد فوریت‌های محیط‌زیست) اطلاع دهند تا اقدامات لازم به‌سرعت انجام شود.

