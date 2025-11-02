خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری متخلفان صید غیرمجاز در سد سلمان فارسی

دستگیری متخلفان صید غیرمجاز در سد سلمان فارسی
کد خبر : 1708236
لینک کوتاه کپی شد.

4 متخلف صید غیرمجاز ماهی در محدوده سد سلمان فارسی شهرستان قیر و کارزین، توسط نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا،  عباس قائدی با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت‌زنی نیروهای یگان حفاظت، چهار متخلف که بدون مجوز اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند، شناسایی و متوقف شدند. در بازرسی انجام‌شده، مقادیری ماهی صیدشده از آنان کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از تشکیل صورت‌جلسه تخلف، پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد. همچنین ابزار صید مورد استفاده متخلفان توقیف شده است.

قائدی با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی شبانه‌روزی در مناطق حساس شهرستان تصریح کرد: صید غیرمجاز، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی آبزیان و تعادل اکولوژیکی منابع آبی است و با متخلفان در این زمینه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست قیر و کارزین از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط‌زیستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ (ستاد فوریت‌های محیط‌زیست) اطلاع دهند تا اقدامات لازم به‌سرعت انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ