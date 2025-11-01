مدیر محیط زیست آب منطقهای فارس مطرح کرد:
کیفیت آب درودزن آنلاین بررسی میشود
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای فارس با بیان اینکه ایستگاه پایش آنلاین سنجش کیفیت آب سد درودزن راهاندازی شده است، استفاده از شیوههای مختلف سنجش کیفی آب شرب، نظیر بهرهگیری از ماهیهای تایگربارب را در این موضوع یادآور شد.
به گزارش ایلنا، فریدون کرمپور با اشاره به راهاندازی ایستگاه پایش آنلاین سنجش کیفی آب سد درودزن، گفت: این اقدام با هدف بررسی و اندازه گیری لحظهای و برخط آلایندههای آب شرب راهاندازی شده است.
کرمپور خاطرنشان کرد: در این ایستگاه، دستگاه تاکس پروتکت (Protect Tox) با استفاده از ماهیهای تایگر بارب به عنوان سنسور زنده، میزان سمی بودن آب را تشخیص میدهد.
وی توضیح داد: حرکات ماهیها در آکواریوم دستگاه به صورت تماموقت اسکن و پردازش شده و در صورت وجود آلودگی یا سم، سیستم هشدار روشن میشود.
کرمپور افزود: هرچند هزینه سرمایهگذاری اولیه برای دستگاه کم نیست، اما با توجه به محدودیت برداشت و بررسی نمونههای آزمایشگاهی و پیوسته نبودن نمونهبرداریها در روش آزمایشگاهی، روش پایش آنلاین پیوستگی داده و کارایی بالاتر و هزینه کمتری دارد.
وی یادآور شد: در این روش، آب خام دریاچه سد درودزن، قبل از ورود به تصفیهخانه، به صورت جاری و مستمر وارد آکواریوم ماهیهای تایگربارب میشود و در صورت شناسایی آلودگی یا سم، نمونه برداشت و با هدف بررسی دقیق پارامترهای آلاینده، به آزمایشگاه ارسال میشود.
مدیر محیطزیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای فارس خاطرنشان کرد آماده شدن نتایج آزمایش بر روی نمونهها، بین یک تا دو هفته زمان میبرد.
کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای فارس نیز گفت: اگر آلودگی یا سمی در آب ورودی آکواریوم باشد، سرعت حرکت تایگرباربها، به شدت افزایش یافته و این ماهیها برای دریافت اکسیژن به سطح آب میروند
مهشید امیرافشاری با این توضیح که؛ این وضعیت توسط حسگرهای نوری اسکن، به دستگاه مخابره و سیستم هشدار فعال میشود، خاطرنشان کرد: طول عمر این گونه ماهی بین ۶ تا ۱۰ ماه است و همین مدت هم در آکواریوم نگهداری میشوند.
کارشناس گشت و بازرسی دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای فارس نیز در این خصوص گفت: با بهرهگیری از دستگاه آلگاتورچ، میزان کلروفیل A، سیانوباکتری و جلبکهای سبز-آبی موجود در دریاچه سد درودزن اندازهگیری میشود.
رضایی اضافه کرد: برخی پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی و میکربی آب نیز با نمونهگیری از نقاط مختلف دریاچه و بررسی در آزمایشگاه، مشخص میشود.
مدیر محیط زیست شرکت آب منطقهای فارس در ادامه توضیح داد: نتایج آزمایشها و اطلاعات ایستگاه پایش کیفی برخط، مکمل یکدیگر در بررسی کیفیت آب شرب تامین شده از سد درودزن است.
کرمپور یادآوری کرد: علاوه بر تاکس پروتکت، دستگاههای پرتابل CTD و آلگاتورچ پارامترهای کیفی آب، نظیر دما، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، کدورت و PH را اندازهگیری کرده و نمودار تغییرات ماهیانه تهیه شده و طی گزارش تحلیلی به شرکت مدیریت منابع آب کشور ارائه میشود و در صورت وجود تغییرات یا روند نگران کننده، اقدامات کنترلی لازم اجرا خواهد شد.