به گزارش ایلنا، فریدون کرمپور با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه پایش آنلاین سنجش کیفی آب سد درودزن، گفت: این اقدام با هدف بررسی و اندازه‌ گیری لحظه‌ای و برخط آلاینده‌های آب شرب راه‌اندازی شده است.

کرمپور خاطرنشان کرد: در این ایستگاه، دستگاه تاکس پروتکت (Protect Tox) با استفاده از ماهی‌های تایگر بارب به عنوان سنسور زنده، میزان سمی بودن آب را تشخیص می‌دهد.

وی توضیح داد: حرکات ماهی‌ها در آکواریوم دستگاه به صورت تمام‌وقت اسکن و پردازش شده و در صورت وجود آلودگی یا سم، سیستم هشدار روشن می‌شود.

کرمپور افزود: هرچند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای دستگاه کم نیست، اما با توجه به محدودیت برداشت و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و پیوسته نبودن نمونه‌برداری‌ها در روش آزمایشگاهی، روش پایش آنلاین پیوستگی داده و کارایی بالاتر و هزینه کمتری دارد.

وی یادآور شد: در این روش، آب خام دریاچه سد درودزن، قبل از ورود به تصفیه‌خانه، به صورت جاری و مستمر وارد آکواریوم ماهی‌های تایگربارب می‌شود و در صورت شناسایی آلودگی یا سم، نمونه‌ برداشت و با هدف بررسی دقیق پارامترهای آلاینده، به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

مدیر محیط‌زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد آماده شدن نتایج آزمایش بر روی نمونه‌ها، بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز گفت: اگر آلودگی یا سمی در آب ورودی آکواریوم باشد، سرعت حرکت تایگربارب‌ها، به شدت افزایش یافته و این ماهی‌ها برای دریافت اکسیژن به سطح آب می‌روند

مهشید امیرافشاری با این توضیح که؛ این وضعیت توسط حسگرهای نوری اسکن، به دستگاه مخابره و سیستم هشدار فعال می‌شود، خاطرنشان کرد: طول عمر این گونه ماهی بین ۶ تا ۱۰ ماه است و همین مدت هم در آکواریوم نگهداری می‌شوند.

کارشناس گشت و بازرسی دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز در این خصوص گفت: با بهره‌گیری از دستگاه آلگاتورچ، میزان کلروفیل A، سیانوباکتری و جلبک‌های سبز-آبی موجود در دریاچه سد درودزن اندازه‌گیری می‌شود.

رضایی اضافه کرد: برخی پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی و میکربی آب نیز با نمونه‌گیری از نقاط مختلف دریاچه و بررسی در آزمایشگاه، مشخص می‌شود.

مدیر محیط زیست شرکت آب منطقه‌ای فارس در ادامه توضیح داد: نتایج آزمایش‌ها و اطلاعات ایستگاه پایش کیفی برخط، مکمل یکدیگر در بررسی کیفیت آب شرب تامین شده از سد درودزن است.

کرمپور یادآوری کرد: علاوه بر تاکس پروتکت، دستگاه‌های پرتابل CTD و آلگاتورچ پارامترهای کیفی آب، نظیر دما، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، کدورت و PH را اندازه‌گیری کرده و نمودار تغییرات ماهیانه تهیه شده و طی گزارش تحلیلی به شرکت مدیریت منابع آب کشور ارائه می‌شود و در صورت وجود تغییرات یا روند نگران کننده، اقدامات کنترلی لازم اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/