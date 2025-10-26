نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز برگزار می شود

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس امروز ۴ آبان در نشست خبری نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز با تأکید بر اهمیت استانداردسازی، آموزش تخصصی و حمایت ساختارمند از فعالان صنعت فست فود، این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ صنعت فست فود استان خواند.

حجت جوانمردی گفت: این همایش نه تنها یک رویداد صنفی، بلکه فراخوانی برای ارتقای سطح کیفی و مدیریتی در یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های اقتصاد خدماتی استان است و آن را نقطه عطفی در تاریخ صنعت فست فود استان فارس دانست.

وی با اشاره به اینکه صنعت فست فود در سال‌های اخیر با جهش‌های قابل توجهی مواجه بوده است، ادامه داد: این رشد سریع نشان‌دهنده نوآوری و خلاقیت کارآفرینان این حوزه است، اما همزمان نیازمند نظارت، استانداردسازی و حمایت ساختارمند از سوی نهادهای نظارتی و صنفی می‌باشد.

رئیس اتاق اصناف فارس تأکید کرد: اتاق اصناف همواره رسالت خود را در حمایت از صنوف نوآور دنبال کرده و خوشبختانه حوزه فست فود یکی از شاخه‌هایی است که در سال‌های اخیر رشد محسوس در کیفیت، مدیریت و خدمات داشته است.

جوانمردی محورهای حمایت اتاق اصناف از این رویداد را تشریح کرد و گفت: هدف از حمایت این همایش فراتر از یک رویداد نمادین است و تلاش می‌کنیم با ایجاد ارتباط مؤثر میان سه ضلع مثلث اصلی صنعت غذا شامل واحدهای فست فود، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و تجهیزات، و برندهای ملی و منطقه‌ای، به توسعه پایدار و استانداردسازی خدمات غذایی در سراسر استان کمک کنیم. وی افزود، این همایش بستری برای تبادل دانش فنی و تجربیات روز دنیا فراهم می‌آورد.

رئیس اتاق اصناف فارس خاطرنشان کرد: توسعه صنفی زمانی شکل می‌گیرد که دانش، استاندارد و همکاری گروهی در کنار هم جریان یابد و موفقیت در این حوزه نیازمند یک چارچوب مشخص است.

وی نمونه‌ای از تأثیر آموزش‌های تخصصی همایش را بیان کرد و عنوان کرد: حتی اگر میانگین ضریب تبدیل مواد اولیه در استان با استفاده از آموزش‌های تخصصی این همایش تنها ۲ درصد بهبود یابد، تأثیر آن بر سودآوری و پایداری بیش از ۵۰۰ واحد صنفی فعال در سطح شیراز قابل توجه خواهد بود.

جوانمردی یادآور شد: این همایش تلاشی است در مسیر تبادل دیدگاه، شناخت ظرفیت‌های تازه و آغاز گفت‌وگوهای سازنده بین فعالان این بخش، از کوچک‌ترین واحدهای فست فود تا مجموعه‌های زنجیره‌ای بزرگ.

وی از اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه‌فروشان شیراز که با همت قابل تقدیر خود این رویداد را بنیان گذاشته و از شرکت رویدادسازان توسعه پارس که مدیریت اجرایی برنامه را با دقت و حرفه‌ای بر عهده دارد، قدردانی کرد و گفت: اجرای حرفه‌ای این همایش اعتبار صنعت فست فود را در نگاه عمومی و رسمی کشور دوچندان کند.

رئیس اتاق اصناف فارس خاطرنشان کرد: امیدواریم خروجی این رویداد منجر به همکاری‌های بلندمدت، ارتقای جایگاه صنفی و گسترش ارزش‌های رقابتی و سلامت در صنعت فست فود شود.

صنعت فست‌فود فراتر از یک کسب‌وکار ساده برای فروش غذای سریع است

رئیس اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه‌فروشان شیراز نیز در این نشست بر اهمیت همدلی و ارتقای جایگاه واحدهای خدمات غذایی در استان فارس تأکید کرد.

رسول احمدپناه با بیان اینکه برای نخستین‌بار در شیراز، پایتخت فرهنگی ایران، روز جهانی فست‌فود با محوریت همدلی صنفی و ارتقای جایگاه واحدهای خدمات غذایی برگزار می‌شود، گفت: این همایش نماد بلوغ فکری و سازمان‌یافتگی جامعه صنفی فست‌فود در شیراز است.

وی ادامه داد:این رویداد حاصل ماه‌ها هم‌فکری، برنامه‌ریزی و سازماندهی با هدف نمایش قدرت، انسجام و ظرفیت‌های یکی از پویاترین حوزه‌های خدماتی کشور است. ما نیازمند سکویی برای ارائه دستاوردها و شناسایی نقاط ضعف هستیم.

احمدپناه با تأکید بر اینکه صنعت فست‌فود فراتر از یک کسب‌وکار ساده برای فروش غذای سریع است، اظهار داشت: این صنعت بخشی از سبک زندگی، هویت شهری و اقتصاد پویا و جوان‌محور ما محسوب می‌شود. بسیاری از جوانان، مسیر کاری خود را از درون همین صنعت آغاز کرده‌اند و با خلاقیت و عشق، برندهای ارزشمند محلی خلق کرده‌اند که شایسته حمایت ملی هستند.

وی هدف از برگزاری این همایش را معرفی تلاش‌ها، انتقال تجربه‌ها و ایجاد شبکه‌ای پایدار میان واحدهای فست‌فود در سراسر استان فارس عنوان کرد و افزود: این گردهمایی نه تنها فرصتی برای نمایش دستاوردها بلکه بستری برای طرح مشکلات، بررسی راهکارها و تبیین مسیر آینده صنف است.

رئیس اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه‌فروشان شیراز در ادامه به یکی از چالش‌های مهم صنف اشاره کرد و گفت: انطباق با تغییرات نرخ تورم و حفظ قیمت تمام‌شده در کنار کیفیت مطلوب از مسائل اصلی ماست. ما نیازمند مدل‌های اقتصادی هستیم که رابطه میان هزینه‌های متغیر مانند قیمت گوشت و آرد با قیمت نهایی محصول را به‌صورت شفاف مدیریت کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های اتحادیه برای بهبود کیفیت خدمات افزود: اتحادیه با تمرکز ویژه بر موضوع استانداردسازی، درصدد تدوین یک چک‌لیست کیفیت حداقلی برای تمامی اعضاست که رعایت آن می‌تواند تضمین‌کننده سلامت مشتری و اعتبار صنف باشد.

وی با تأکید بر لزوم استمرار همدلی صنفی اظهار داشت: باور دارم این همایش سرآغاز فصلی تازه در مسیر آموزش، استانداردسازی و ارتقای شأن و منزلت واحدهای فست‌فود شیراز و استان فارس خواهد بود.

شیراز الگویی از همکاری بخش خصوصی و صنفی در توسعه صنعت غذاست

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس نیز در این‌ نشست با اشاره به نقش این شرکت در طراحی و اجرای برنامه گفت: مسئولیت برگزاری نخستین همایش روز جهانی فست‌فود در شیراز فرصتی ارزشمند برای نمایش همکاری میان بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی است.

حسین دشتی افزود: این همایش نمونه‌ای موفق از مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی در جهت تقویت اقتصاد شهری و حمایت از صنوف تولیدی و خدماتی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: این رویداد بر اساس اصول علمی و استانداردهای حرفه‌ای طراحی شده و هدف آن ایجاد بستری برای معرفی برندهای برتر، نمایش تازه‌ترین تجهیزات و مواد اولیه و همچنین فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی تخصصی میان فعالان و ذی‌نفعان صنعت فست‌فود است.

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس درباره ساختار و محتوای همایش توضیح داد: این برنامه در تاریخ نهم آذرماه برگزار خواهد شد و شامل بخش‌های تخصصی آموزشی، نمایشگاهی، تقدیر از واحدهای برتر و بخش ویژه استارتاپی است.

دشتی با اشاره به اینکه در بخش علمی و آموزشی، پنل‌هایی با محورهای مدیریت منوی غذایی و بهینه‌سازی هزینه‌ها، کنترل کیفیت در خطوط تولید فست‌فود، الزامات بهداشتی و دریافت گواهینامه‌های ایمنی مواد غذایی برگزار می‌شود، گفت: مباحث فنی نظیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات پخت صنعتی نیز در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در بخش نمایشگاهی، شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه کلیدی از جمله تولیدکنندگان سس، نان صنعتی و گوشت فرآوری‌شده، به همراه تولیدکنندگان تجهیزات پیشرفته آشپزخانه صنعتی حضور خواهند داشت، یادآور شد: در این نمایشگاه نوآوری‌هایی در زمینه کاهش زمان آماده‌سازی و افزایش راندمان تولید به نمایش گذاشته می‌شود.

دشتی ادامه داد: بخش تقدیر از واحدهای برتر، به اعطای نشان کیفیت و تعهد به واحدهای نمونه فست‌فود در استان فارس اختصاص دارد که بر اساس شاخص‌های استانداردسازی، رعایت الزامات بهداشتی و رضایت‌مندی مشتریان ارزیابی می‌شوند.

وی عنوان کرد: در بخش ویژه استارتاپی نیز برندهای نوپا و شرکت‌های خلاق در حوزه فناوری غذا، مدل‌های نوآورانه خود را در زمینه بسته‌بندی، تحویل و بهینه‌سازی خدمات معرفی خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس اظهار داشت: طراحی این همایش با هدف ایجاد الگویی جدید از همکاری میان بخش صنفی و اجرایی انجام شده است تا بتواند در آینده به عنوان یک الگوی موفق در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هر رویداد صنفی، اگر با رویکرد استراتژیک و برنامه‌ریزی علمی برگزار شود، می‌تواند به شکل‌گیری یک اکوسیستم یادگیری، نوآوری و رقابت‌پذیری منجر شود.

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس از رسانه‌ها نیز خواست تا با بازتاب دقیق و حرفه‌ای این رویداد، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به صنعت فست‌فود ایفا کنند. او افزود جامعه باید بداند پشت هر محصول فست‌فود، دانشی فنی، نظارتی دقیق و تلاشی کارآفرینانه نهفته است و صنعت فست‌فود امروز، صنعتی مبتنی بر سلامت، ایمنی غذایی و نوآوری است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که روز جهانی فست‌فود در شیراز به عنوان رویدادی ملی در تقویم صنفی کشور ثبت شود و زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه واحدهای صنفی و صنعتی فعال در این حوزه شود.

