صدور ۱۴۰ هزار و ۵۷۶ فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای امسال

به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اولویت‌های ادارات تابعه ثبتی استان ابراز داشت: با‌توجه‌به اینکه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ یکی از شاخص‌های برنامه عملیاتی ابلاغی جهت سال‌جاری می‌باشد، بر همین اساس سرعت‌بخشی به این فرایند را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به صدور ۱۴۰ هزار و ۵۷۶ فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه افزود: از اسناد مالکیت تک برگ صادره فوق قریب به ۳۶ هزار فقره تبدیلی دفترچه‌ای به تک برگ، نزدیک به ۶۹ هزار فقره تعویضی تک برگ به تک برگ و ۳۵ هزار فقره اسناد مالکیت اولیه می‌باشد.

نخعی تصریح کرد: با اشراف به اینکه حد‌نگاری از سیاست‌های کلان نظام و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و این فرایند لازمه صیانت از مالکیت‌های اشخاص بر اراضی و املاک می‌باشد، بعنوان متولی تثبیت مالکیت‌ها خود را ملزم به اجرای مطلوب آن می‌دانیم.

مدیرکل ثبت استان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ را گامی مهم در جهت اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برشمرد و خاطر‌نشان کرد: با هدف سرعت‌بخشی به فرایند تبدیل اسناد از همه ابزار‌های اطلاع‌رسانی ممکن نظیر ظرفیت رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و نشریات، ارسال پیامک، نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی در شهرستان‌ها و تریبون‌های نماز جمعه، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بمنظور ترغیب مردم شریف استان به پیگیری فرایند تبدیل اسناد مالکیت خود استفاده کرده ایم.

وی با اشاره به حضور همکاران ادارات تابعه در روز‌های تعطیل و ایام غیر اداری بمنظور اجرای وظایف محوله و انجام به نحو احسن امور ثبتی متقاضیان ابراز داشت: برنامه این اداره کل سرعت‌بخشی به تکمیل حد‌نگاری استان به منظور اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حد‌نگاری متر به متر اراضی و املاک و الزامات قانون جامع حد نگار است.

