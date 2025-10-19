به گزارش ایلنا، محمدتقی تذروی امروز 27 مهر درصحن علنی شورای شهر شیراز تصریح کرد: اولویت کمیته ورزش نشاط ‌آوری در جامعه از طریق ورزش است و شعار اصلی این کمیته را ورزش رایگان، همگانی و در دسترس است.

وی با اشاره به جدیت در اجرای برنامه‌های هفتگی ورزشی در بوستان‌ها و محلات مناطق یازده‌گانه، رکوردشکنی‌ها و استقبال روزافزون شهروندان را نشانه‌ای از نیاز جامعه به نشاط و ورزش عنوان کرد.

تذروی تأکید کرد که امروز جایگاه ورزش برای مدیریت شهری به اندازه پروژه‌های عمرانی کاملاً تعریف شده است.

عضو شورای شهر شیراز همچنین به واگذاری اماکن ورزشی با نازل‌ترین قیمت به بخش خصوصی برای عرضه ورزش حرفه‌ای ارزان‌تر، حمایت از تیم‌های مطرح ورزشی و کمک به بهره‌برداری از ورزشگاه پارس برای مطرح‌تر شدن برند شیراز در کشور اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد که این کمیته با تهیه آیین‌نامه مدال‌آوران در سطح المپیک و جهانی، از ورزش قهرمانی و قهرمانان ملی‌پوش حمایت و تجلیل کرده است. او اقدامات کمیته ورزش را کوچکی از تصمیماتی که در آرامش و بدون جنجال رسانه‌ای انجام شده، توصیف کرد.

نائب رئیس شورای شهر شیراز در بخش دوم سخنان خود، پس از اشاره به توجه مجدد به جایگاه پدافند غیرعامل پس از یک دوره ۱۲ روزه، بر اهمیت نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران‌ها، حفظ زیرساخت‌های شهری و حفاظت از جان و مال شهروندان تأکید کرد و پیشنهاد داد که مدیریت قرارگاه پدافند غیرعامل در سطح کلانشهرها به شهرداری‌ها واگذار گردد.

وی در توضیح دلایل این پیشنهاد، به پنج عامل کلیدی اشاره کرد که شهرداری شیراز از آن‌ها برخوردار است.

تذروی افزود: نیروی انسانی متخصص، وجود نیروهای فنی، عمران، خدماتی، آتش‌نشانی، ترافیک و شهرسازی که می‌توانند در زمان بحران به سرعت وارد عمل شوند.

به گفته وی توان مالی و استقلال اداری، بهره‌مندی از منابع مالی مستقل که امکان تصمیم‌گیری و اقدام فوری بدون نیاز به مجوزهای متمرکز را فراهم می‌سازد.

عضو شورای ششم تصریح کرد: در اختیار داشتن املاک و زمین، گستره مالکیت و تسلط بر اراضی شهری در تمام نقاط شهر برای استقرار سریع تجهیزات و پایگاه‌های موقت.

وی با اشاره به نیروی کار گسترده و سازمان‌یافته، توان اجرای سریع عملیات در سطح شهر به واسطه در اختیار داشتن نیروهای خدمات شهری، کارگران و رانندگان و ارتباط مستقیم با پیمانکاران،افزود: امکان ورود فوری پیمانکاران عمرانی، خدماتی و فنی به عملیات اجرایی در شرایط بحرانی از جمله عواملی است که نشان می دهد شهرداری شیراز تمام ویژگی‌های لازم برای مؤثر واقع شدن در شرایط بحران از جمله نیروی متخصص، استقلال مالی، امکانات گسترده و سرعت عمل را داراست و شایسته است که مدیریت قرارگاه پدافند غیرعامل تحت مدیریت مستقیم این نهاد قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد که ساختمانی با محوریت عمل در مواقع بحران، مجهز به تمام مؤلفه‌های پدافند غیرعامل مانند استقلال تأمین انرژی، راه‌های ارتباطی سریع و انبار کالاهای اساسی طراحی و احداث شود تا به‌عنوان یک مرکز معتبر فرماندهی واحد شهری عمل کند.

نائب رئیس شورای شهر شیراز همچنین به مسائل پیش ‌رو در آستانه فصل بارندگی و سرد سال اشاره کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه شد.

وی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مرتبط درخواست کرد تا از هم‌اکنون تدابیر لازم برای توزیع مناسب نفت سفید و سیلندر گاز را برای شهروندانی که عموماً از اقشار ضعیف هستند و از نعمت گاز شهری محرومند، اتخاذ نمایند و از ایجاد انحصار، کمبود و افزایش ناگهانی قیمت جلوگیری کنند.

تذروی همچنین از شهردار شیراز خواست تا اقدامات مناسبی که در مدت اخیر پیرامون احداث کانال‌های هدایت آب سطحی انجام شده است، با لایروبی فوری این کانال‌ها تکمیل شود تا از آب‌گرفتگی معابر و بروز مشکلات احتمالی در فصل بارندگی جلوگیری شود.

