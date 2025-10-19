خبرگزاری کار ایران
اهدا نشان مهربانی مجمع به رانندگان قانون مدار در شیراز

نوزدهمین مرحله تجلیل از رانندگان قانون مدار با همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز و با مشارکت پلیس راهور فارس در بلوار رحمت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز،این برنامه با هدف ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه جامعه را به رفتار مسئولانه رانندگان جلب می‌کند.

 در این مراسم ۵ راننده آقا و خانم که قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله بستن کمربند ایمنی، عدم استفاده از گوشی همراه، رانندگی بین خطوط و رعایت فاصله طولی و عرضی را رعایت می‌کنند، با شناسایی و ارزیابی گشت نامحسوس پلیس راهور متوقف و با نشان مهربانی مجمع و یک جلد دیوان حافظ مورد تجلیل قرار گرفتند.

 این نشان و هدایا توسط همیاران مهربان ترافیک نیروهای مردمی وابسته به مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز به رانندگان اهدا شد تا ارزش رفتار قانون‌مندانه آنها برجسته شود.

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس در نوزدهمین مرحله از طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار در سطح معابر درون شهری کلانشهر شیراز که به همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز و همکاری همیاران مهربان ترافیک انجام شد، درخصوص برخورد پلیس با رانندگان گفت: مواجهه رانندگان با پلیس بیشتر در مسائل قهری و ایستایی است و به این دلیل رانندگان بعضاً پلیس را مقابل خود می بینند.

سرهنگ عبدالعظیم مباشری افزود: اجرای این طرح، علاوه بر فرهنگ سازی‌‌ و ایجاد نظم و انضباط بیشتر در رانندگی، فرصتی است تا مردم بدانند که پلیس در همه جا در کنار آنها و با آنهاست.

مباشری گفت: امیدواریم به زودی شاهد رشد چشمگیر فرهنگ سازی در حوزه ترافیک و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی باشیم.

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس فارس بیان کرد: با توجه به آمار دقیق از دوربین‌های نظارتی و هوشمند، معبر بلوار رحمت به عنوان معبری است که بیشترین تخلفات منجر به حادثه های خسارتی در آن اتفاق افتاده است و امیدواریم اجرای این طرح به عنوان الگوی ترافیکی مؤثر برای همه رانندگان باشد و به جایی برسیم که کلیه رانندگان به دلیل اجرای اصولی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شایسته تقدیر باشند.

مباشری در ادامه افزود: همیاران مهربان ترافیک با سازماندهی مطلوب، تحت مدیریت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز چندین سال اقدام به همکاری و تعامل با پلیس راهور شیراز نموده اند و در چهارراه های پرتردد و هسته اصلی مرکزی شهر شیراز در ساعات بار ترافیکی دست و بازوی توانمندی برای پلیس راهور هستند.

وی به ماموریت‌های گاهاً سنگین پلیس و عدم نیروی انسانی کافی در این حوزه اشاره نمود و تصریح کرد: همیاران مهربان ترافیک طی دوره‌های آموزشی که توسط پلیس راهور گذرانده‌اند، در بخش مرکزی شهر شیراز در روان سازی ترافیک، به نظم دهی ترافیک کمک شایانی نموده‌اند و با توجه به پیروی مردم از راهنمایی هایشان و جلوگیری از بی‌نظمی‌های ترافیکی، حضور آنها در سطح شهر، اقدامی بسیار پسندیده و قابل تقدیر است و این همکاری همچنان ادامه خواهد داشت.

