فعال استارتاپی کشور در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد؛

شیراز اکسپو ۲۰۲۵؛ فرصتی برای پیوند میراث تفکر با آینده فناوری

کد خبر : 1698511
فعال اکوسیستم استارتاپی کشور در آستانه برگزاری رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، این نمایشگاه را فرصتی برای پیوند اندیشه ایرانی با آینده فناوری دانست.

به گزارش ایلنا، محمد صداقتی جهرمی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به جایگاه فرهنگی و علمی شیراز اظهار کرد:شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی است برای پیوند میراث تفکر با آینده فناوری؛ جایی که اندیشه، نوآوری و صادرات در کنار هم می‌درخشند. زادگاه ملاصدرا این‌بار میزبان اندیشه‌های جوانانی خواهد بود که از دل علم و خلاقیت، آینده‌ای روشن برای ایران می‌سازند.

به گفته صداقتی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، سالن ملاصدرا است؛ جایی که جوانان کارآفرین، فناور و ارزش‌آفرین ایران حضور خواهند یافت.

برنده جایزه فناوری البرز نخبگانی ایران، افزود:در سالن ملاصدرا، میراث‌داران اندیشه و فلسفه ایرانی در قالب کارآفرینان و فناوران جوان گرد هم می‌آیند تا فصلی نو از زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی کشور را رقم بزنند.

برنده جایزه فناوری جشنواره بوعلی‌سینا و جوان شایسته JCI ایران با بیان اینکه برگزاری این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس، بستر تعامل گسترده میان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند، گفت: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ علاوه بر نمایش ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌ها، می‌تواند موجب رونق فضای نوآوری و اشتغال‌زایی در استان فارس و کشور شود.

صداقتی جهرمی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه به الگویی برای توسعه پایدار اقتصاد دانش‌بنیان ایران تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: شیراز اکسپو، موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است و جوانان، پرچمداران توسعه آن هستند.

