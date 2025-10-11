شیراز اکسپو ۲۰۲۵؛ فرصتی برای پیوند میراث تفکر با آینده فناوری

به گزارش ایلنا، محمد صداقتی جهرمی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به جایگاه فرهنگی و علمی شیراز اظهار کرد:شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی است برای پیوند میراث تفکر با آینده فناوری؛ جایی که اندیشه، نوآوری و صادرات در کنار هم می‌درخشند. زادگاه ملاصدرا این‌بار میزبان اندیشه‌های جوانانی خواهد بود که از دل علم و خلاقیت، آینده‌ای روشن برای ایران می‌سازند.

به گفته صداقتی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، سالن ملاصدرا است؛ جایی که جوانان کارآفرین، فناور و ارزش‌آفرین ایران حضور خواهند یافت.

برنده جایزه فناوری البرز نخبگانی ایران، افزود:در سالن ملاصدرا، میراث‌داران اندیشه و فلسفه ایرانی در قالب کارآفرینان و فناوران جوان گرد هم می‌آیند تا فصلی نو از زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی کشور را رقم بزنند.

برنده جایزه فناوری جشنواره بوعلی‌سینا و جوان شایسته JCI ایران با بیان اینکه برگزاری این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس، بستر تعامل گسترده میان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند، گفت: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ علاوه بر نمایش ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌ها، می‌تواند موجب رونق فضای نوآوری و اشتغال‌زایی در استان فارس و کشور شود.

صداقتی جهرمی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه به الگویی برای توسعه پایدار اقتصاد دانش‌بنیان ایران تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: شیراز اکسپو، موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است و جوانان، پرچمداران توسعه آن هستند.

