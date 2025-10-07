با هدف مداخله بهموقع در بحرانهای اجتماعی صورت گرفت؛
امضای تفاهمنامه همکاری میان پلیس و اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد
همزمان با هفته نیروی انتظامی، تفاهمنامه همکاری میان نیروی انتظامی لامرد و مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی این شهرستان با هدف مدیریت مؤثر بحرانهای اجتماعی، خانوادگی و حمایت از گروههای در معرض آسیب به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، در آئین امضای این تفاهمنامه که با حضور مسئولان دو نهاد برگزار شد، معصومه کاظمزاده، رئیس اداره بهزیستی لامرد، با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک نهادهای اجرایی در مواجهه با بحرانهای اجتماعی گفت: حضور بهموقع نیروی انتظامی در صحنه بحرانهای اجتماعی از جمله کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، خشونتهای خانوادگی، اقدام به خودکشی، فرار کودکان و دختران در معرض خطر و نزاعهای خیابانی، نقش بسزایی در حفظ امنیت مددجویان و تیمهای اورژانس اجتماعی دارد.
کاظمزاده تأکید کرد: تأمین امنیت تیم سیار اورژانس اجتماعی (۱۲۳) هنگام حضور در محل حادثه، همکاری در انتقال مددجویان به مراکز امن بهزیستی طبق دستور مقام قضایی، و اجرای مأموریتهای تخصصی با هدف جلوگیری از آسیبهای احتمالی به مددجویان یا نیروهای اورژانس، از جمله اولویتهای این تفاهمنامه است.
وی افزود: ایجاد خط ارتباط مستقیم میان مرکز فوریتهای پلیس (۱۱۰) و اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، معرفی افسر رابط در کلانتریها برای تسهیل هماهنگیها، و اجرای مانورهای مشترک بهمنظور افزایش توان عملیاتی و مهارتهای مداخله، در زمره برنامههای مشترک دو دستگاه خواهد بود.
رئیس اداره بهزیستی لامرد با اشاره به گروههای هدف اورژانس اجتماعی تصریح کرد: افراد دارای اختلال مصرف مواد، بیماران روانی نیازمند بستری، یا افراد دارای ناتوانی ذهنی، خارج از حیطه مسئولیت اورژانس اجتماعی هستند و باید از سوی نیروی انتظامی به مراکز درمانی تخصصی یا بیمارستانهای روانپزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت ارجاع داده شوند.
پلیس: تعامل با بهزیستی موجب کاهش تنشهای اجتماعی خواهد شد
در ادامه این مراسم، سرهنگ حسن امجدیان، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد، با استقبال از انعقاد این تفاهمنامه، گفت:تعامل هدفمند میان پلیس و اورژانس اجتماعی، موجب تسریع در رسیدگی به پروندههای اجتماعی و کاهش تنشهای خانوادگی میشود. ما آمادگی داریم دورههای آموزشی مشترکی با حضور روانشناسان اورژانس اجتماعی برای ارتقای دانش و مهارت نیروهای پلیس برگزار کنیم.
وی همچنین از برگزاری مانورهای مشترک میان پلیس و اورژانس اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و آن را فرصتی برای یادآوری مسئولیتها، بهروزرسانی تجارب و افزایش آمادگیهای روانی و عملیاتی کارشناسان هر دو دستگاه دانست.
در پایان این مراسم، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بر تداوم همکاریهای مشترک، اجرای برنامههای پیشگیرانه، توسعه آموزشهای تخصصی و افزایش سرعت و دقت مداخلات اجتماعی در سطح شهرستان تأکید شد.