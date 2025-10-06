خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛

صدور سند مالکیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی فارس

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در تکمیل طرح حدنگاری در فارس دانست.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز دوشنبه ۱۴ مهر در ثبت اسناد و املاک فارس، با بیان عملکرد این اداره کل در راستای تثبیت مالکیت اراضی و املاک استان، گفت: اجرای این طرح همسو با الزامات قانون جامع حدنگار(کاداستر) و در مسیر تکمیل حدنگاری در استان فارس انجام شده است.

وی افزود: براساس تفاهم‌نامه منعقده میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت شهرک‌های صنعتی، ادارات تابعه ثبتی استان با تلاش مستمر کارشناسان موفق به تثبیت و صدور اسناد مالکیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک تملکی شهرک‌های صنعتی فارس شده‌اند.

نخعی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در تحقق اهداف اقتصادی کشور، تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در راستای کمک به چرخه تولید و همسو با دیدگاه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ادامه داد: ادارات ثبتی استان فارس از هیچ کوششی در جهت رفع معضلات مالکیتی و تسهیل امور مربوط به تثبیت مالکیت‌ها در بخش تولید و صنعت دریغ نمی‌کنند.

نخعی همچنین با تأکید بر نقش مهم فعالیت‌های تولیدی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: توجه ویژه به این حوزه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اداره ثبت شرکت‌های شیراز با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب، آمادگی کامل دارد تا هرگونه همکاری قانونی را در زمینه حل مشکلات واحدهای تولیدی از جمله تعیین نام، ثبت تأسیس و انجام تغییرات شرکت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس این همکاری را گامی مؤثر در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور و پشتیبانی از بخش تولید دانست.

