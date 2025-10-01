معاون بازرسی و نظارت صمت فارس اعلام کرد:
شیراز اکسپو ۲۰۲۵؛ پیوند رونق بازار با صیانت از حقوق مصرفکنندگان
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: در سالی که به نام «سرمایه گذاری برای تولید ملی» نامگذاری شده است، برگزاری نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصت مغتنمی برای تولیدکنندگان و تجار استان به خصوص فعالان بخش صادرات است.
به گزارش ایلنا، مهدی حسنی اظهار داشت: این رویداد میتواند علاوه بر معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان، زمینه تقویت اعتماد مصرفکنندگان و رونق بازار داخلی را فراهم کند.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی اداره کل صمت در قبال حقوق مصرفکنندگان گفت: نمایشگاه صرفاً محلی برای عرضه کالا نیست؛ بلکه باید به فرصتی برای شفافیت بازار، ارائه کالای استاندارد، قیمتگذاری منصفانه و اطلاعرسانی صحیح به مشتریان تبدیل شود.
معاون بازرسی صمت فارس با اشاره به تأثیر اقتصادی این رویداد، یادآور شد: شیراز اکسپو فرصتی است برای رقابت سالم بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی که این رقابت در نهایت به نفع مصرفکننده خواهد بود، چرا که تنوع کالا، کیفیت بالاتر و قیمتگذاری منطقی را به دنبال دارد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت فارس در پایان تأکید کرد: شیراز اکسپو تنها یک نمایشگاه تجاری نیست؛ این یک فرصت ملی برای معرفی ظرفیتهای صادراتی فارس، توسعه مراودات تجاری با کشورها و افزایش رقابتپذیری کالاهای داخلی است. برگزاری شیراز اکسپو میتواند عرضه و تقاضا را تقویت کند، به ورود سرمایه و قراردادهای صادراتی بینجامد و به کاهش هزینههای عرضه در بلندمدت کمک کند.
حسنی از همه مردم به ویژه فعالان اقتصادی برای حضور موثر در این نمایشگاه دعوت کرد.
این توضیح لازم است که نمایشگاه بینالمللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شیراز برگزار میشود. این رویداد که با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی، صادراتی و جذب سرمایهگذاری استان طراحی شده، میزبان شرکتها و هیأتهای داخلی و خارجی خواهد بود.