به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری، افزود: این سامانه امکان کنترل و نظارت لحظه‌ای بر فرآیندهای تولید و مصرف انرژی برق را فراهم کرده و موجب کاهش خطای انسانی و بهبود پایداری شبکه برق خواهد شد.

وی ادامه داد: اتوماسیون نیروگاه، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی صنعت برق کشور است که با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی به بهره‌برداری رسیده است.

زارع خفری ایجاد امکان پایش و کنترل از راه دور تولید و مصرف انرژی را از جمله مزیت های انجام اتوماسیون بر روی نیروگاه های خورشیدی برشمرد و افزود: انجام اتوماسیون علاوه بر قابلیت فوق، باعث کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، کاهش تردد گروه های رفع اتفاقات و افزایش تسریع در رفع خاموشی خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: سامانه اتوماسیون نیروگاه خورشیدی با هدف پایش و کنترل یکپارچه فرآیندهای تولید و مصرف انرژی، بر بستر DCS و SCADA طراحی و اجرا گردیده و این سامانه قابلیت مدیریت لحظه‌ای پارامترهای عملیاتی، واکنش سریع در شرایط بحرانی، پیش‌بینی و رفع خطاها را داراست.

زارع خفری در ادامه با بیان اینکه استقرار این سیستم، امکان کنترل از راه دور تجهیزات اصلی، ثبت و آرشیو داده‌های عملکردی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه را فراهم نموده است بیان داشت: زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این سامانه به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی توسعه یافته به گونه ای که تمام نیروگاه های منصوبه در استان، مجهز به این سامانه گردیده اند.

این مقام مسئول یادآور شد: با توجه به اهمیت هوشمندسازی شبکه های برق در پایداری شبکه سراسری و استمرار تامین برق مشترکان، این شرکت اقدام به اتوماسیون در ۲۲٠ نقطه از شبکه های توزیع تحت پوشش این شرکت را نموده که در گام های بعدی این تعداد، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

زارع خفری، ضمن اعلام حمایت شرکت از تمامی سرمایه گذاران در حوزه نیروگاه های خورشیدی افزود: با هماهنگی بین بخشی با دستگاه های اجرایی استان و تامین زمین مناسب جهت احداث نیروگاه های خورشیدی، تا پایان سال ۱۴٠۴ شاهد بهره برداری از ۴٠ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۲٠ مگاوات در سطح استان خواهیم بود که احداث اینگونه نیروگاه ها علاوه بر تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان،کاهش آلاینده های زیست محیطی را نیز در برخواهد داشت.

