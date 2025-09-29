به گزارش ایلنا، یوسف علوی امروز ۷ مهرماه در مراسم جشن عاطفه‌ها که به صورت نمادین در دبستان ابوقداره شیراز برگزارشد، افزود: امسال نیز همچون سال‌های گذشته، این جشن در قالب پویش آینده‌ساز باشیم از ۱۵ مردادماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون با همت خیرین و مردم سخاوتمند فارس شاهد توفیقات خوبی بوده‌ایم، تصریح کرد: در استان فارس بیش از ۵۱ هزار دانش‌آموز نیازمند تحت پوشش داریم که تلاش می‌کنیم با همکاری خیرین، لوازم تحصیلی مورد نیاز همه آنان تأمین شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند.

علوی با اشاره به راه‌های مشارکت مردم در این پویش گفت: خیرین می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در شهرستان‌ها، مراکز نیکوکاری در محلات با محوریت مساجد یا مدارس استان کمک‌های خود را اهدا کنند. همچنین امکان واریز کمک‌ها از طریق درگاه‌های بانکی و شماره‌گیری کد دستوری #۰۷۱*۸۸۷۷* فراهم است.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش استفاده از پول نقد و بالا بودن هزینه‌های ایجاد پایگاه‌های حضوری، امسال به جای پایگاه‌های گسترده شهری، بیشتر بر روش‌های الکترونیکی و فضای مجازی تمرکز کرده‌ایم و فقط به‌صورت نمادین چند پایگاه حضوری در شهر فعال بوده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان فارس با اشاره به نتایج سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی با همکاری مراکز نیکوکاری و آموزش و پرورش جمع‌آوری شد. امسال نیز با استقبال گسترده مردم پیش‌بینی می‌شود این رقم بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و حدود ۶۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شود.

علوی در پایان گفت: کمک‌های جمع‌آوری‌شده توسط کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و مدارس در همان محل و با همکاری فرهنگیان و مسئولان مساجد بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

