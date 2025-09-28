خبرگزاری کار ایران
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲% برتر جهان

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲% برتر جهان
کد خبر : 1692582
۱۳ پژوهشگر دانشگاه صنعتی شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ براساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۴ و عملکرد در طول خدمت قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، بر اساس جدیدترین گزارش سالانه انتشارات الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران جهان که براساس شاخص‌های استنادی از پایگاه اسکوپوس منتشر شده است؛ مطابق عملکرد استنادی در طول خدمت ۱۱ پژوهشگر و مطابق عملکرد استنادی یک‌ساله در سال گذشته ۱۲ پژوهشگر دانشگاه صنعتی شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند.

لازم به ذکر است که شاخص‌های استنادی شامل شاخص هرش، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی است که در دو سطح عملکرد استنادی در طول خدمت (۱۹۶۰-۲۰۲۴)،  عملکرد استنادی یکساله در سال گذشته (۲۰۲۴)  ارائه می‌شود.

معیارهای استنادی با احتساب و بدون احتساب خوداستنادی تحلیل می‌شوند و پژوهشگران، با حداقل ۵ مقاله منتشر شده، در این تحلیل وارد می‌شوند و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند. رتبه جهانی پژوهشگر بر مبنای نمره ترکیبی (بدون خوداستنادی) تعیین می‌شود.

بر این اساس، دکتر محمدجواد دهقانی(استاد مهندسی برق)، دکتر طاهر نیکنام(استاد مهندسی برق)، دکتر هومان شکرالهی(استاد مهندسی و علم مواد)، دکتر عبداله کاوسی‌فرد(دانشیار مهندسی برق)، دکتر محمدحسین حیدری(دانشیار ریاضی)، دکتر علی میرزایی(دانشیار مهندسی و علم مواد)، دکتر مرتضی علیزاده(استاد مهندسی و علم مواد)، دکتر علی لشکری(استاد مهندسی عمران و محیط زیست)، دکتر جعفر زارعی(استاد مهندسی برق)، دکتر علی جوهری(استاد مهندسی عمران و محیط زیست)، دکتر محسن گیتی‌زاده(استاد مهندسی برق)، دکتر اکبر رهیده (استاد مهندسی برق) و دکتر مجتبی قاسمی (دانش‌آموخته مهندسی برق) در فهرست پژوهشگران برتر جهان قرار گرفتند.

انتهای پیام/
