به گزارش ایلنا، هاشمی در انتخابات سال ۱۴۰۳ رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در شهرستان شیراز بود.

این جوانِ اصلاح‌طلب، نایب‌رئیسی حزب اتحاد ملت شعبه فارس و عضویت در هیئت رئیسه جبهه اصلاحات فارس را در کارنامه دارد.

این عضو جدید هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی است.

هاشمی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی میراث فرهنگی ـ گردشگری بوده و سال‌ها فعالیت حرفه‌ای فرهنگی، هنری و گردشگری را در سابقه خود دارد.

با انتصابات اخیر، به نظر می‌رسد موج جوانگرایی در استان فارس با حمایت مدیران ارشد استان و به‌ویژه با تاکید و توجه استاندار فارس شتابی تازه گرفته که می‌تواند موجبات ترقی و پیشرفت استان را فراهم آورد.

انتهای پیام/