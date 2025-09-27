خبرگزاری کار ایران
هاشمی عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس شد

هاشمی عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس شد
علی هاشمی، از فعالان باسابقه حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در فارس، از سوی مدیرعامل شرکت همیار پردیس به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، برای عضویت در هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس معرفی و منصوب شد.

به گزارش ایلنا، هاشمی در انتخابات سال ۱۴۰۳ رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در شهرستان شیراز بود. 

این جوانِ اصلاح‌طلب، نایب‌رئیسی حزب اتحاد ملت شعبه فارس و عضویت در هیئت رئیسه جبهه اصلاحات فارس را در کارنامه دارد.

این عضو جدید هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی است.

هاشمی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی میراث فرهنگی ـ گردشگری بوده و سال‌ها فعالیت حرفه‌ای فرهنگی، هنری و گردشگری را در سابقه خود دارد.

با انتصابات اخیر، به نظر می‌رسد موج جوانگرایی در استان فارس با حمایت مدیران ارشد استان و به‌ویژه با تاکید و توجه استاندار فارس شتابی تازه گرفته که می‌تواند موجبات ترقی و پیشرفت استان را فراهم آورد.

