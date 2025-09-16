خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دومین «جشنواره راه‌کار» در دانشگاه شیراز

برگزاری دومین «جشنواره راه‌کار» در دانشگاه شیراز
کد خبر : 1686980
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز فراخوان دومین جشنواره ملی راه‌کار را با هدف حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری با قابلیت تبدیل‌شدن به محصولات و خدمات کاربردی در علوم انسانی است، منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مرحله مقدماتی دومین جشنواره ملی راه‌کار که پیش‌تر به دلیل جنگ ۱۲روزه به تعویق افتاده بود، در روز‌های ۸ و۹ مهرماه ۱۴۰۴، در سطح منطقه هفت کشور برگزار می‌شود و برگزیدگان این مرحله، به جشنواره ملی که دانشگاه شیراز در بهمن‌ماه میزبان آن خواهد بود، راه خواهند یافت.

رئیس مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز، ضمن اعلام این موضوع،   از زمینه‌سازی برای گسترش کسب‌و‌کار‌های تخصصی نیازمحور و مسئله محور، زمینه‌سازی گسترش خوداشتغالی و کارآفرینی در فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشور و ایجاد بستر همفکری و هم‌افزایی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل و رفع نیاز‌های کشور به‌عنوان مهم‌ترین اهداف جشنواره نام برد.

سید اسماعیل مسعودی، گفت: دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، امام صادق (ع)، تبریز، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، کاشان و فردوسی مشهد، خلیج‌فارس و یاسوج در برگزاری این جشنواره مشارکت دارند و دبیرخانه جشنواره آمادگی خود را برای همکاری با دیگر دانشگاه‌های کشور که دارای مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم انسانی بوده و زیرساخت‌ زیست‌بوم نوآوری برای حمایت از ایده‌های جشنواره داشته باشند، اعلام می‌دارد.

‌به‌گفته‌ی رئیس مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز، این جشنواره در سال گذشته در سطح منطقه هفت کشور در دانشگاه شیراز برگزار شد و امسال، این دانشگاه میزبان دومین دور جشنواره اما در سطح ملی خواهد بود.

‌علاقه‌مندان برای ثبت‌نام مرحله مقدماتی جشنواره از روز ۲۰ تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند به آدرس زیر مراجعه کنند:  ‌https: //shirazu.ac.ir/web/iec/solfes

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی