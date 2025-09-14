خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در قالب طرح «قرار دوازدهم» انجام گرفت؛

توزیع ۵ هزار بسته معیشتی در حرم سیدعلاءالدین حسین(ع)

توزیع ۵ هزار بسته معیشتی در حرم سیدعلاءالدین حسین(ع)
کد خبر : 1685658
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم توزیع ۵ هزار بسته معیشتی در قالب طرح «قرار دوازدهم» در حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری صبح امروز در مراسم توزیع ۵ هزار بسته معیشتی میان خانواده های نیازمند مراکز افق بقاع متبرکه که در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) برگزار شد، با اشاره به استمرار این طرح، اعلام کرد: بسته‌های معیشتی به صورت ماهانه و بر اساس دستور رئیس سازمان اوقاف کشور، میان مراکز افق بقاع متبرکه توزیع می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این کمک‌ها، اقدامات حمایتی دیگری نیز برای نیازمندان ساکن اطراف حرم در دستور کار قرار دارد.

تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین تأکید کرد: تأمین هزینه‌های این بسته‌ها با مشارکت اداره‌کل اوقاف، مجموعه حرم مطهر و خیرین صورت می‌گیرد، انشالله این روند با قوت ادامه یابد.

به گفته  طاهری، بیش از هزار خانوار در اطراف حرم تحت پوشش مرکز افق قرار دارند که اولویت نخست با ۵۰۰ خانوار است. با این حال، توزیع بسته‌ها به صورت دوره‌ای و بر اساس اولویت‌بندی انجام می‌شود و محدود به گروه خاصی نیست.

 مدیرکل اوقاف فارس نیز در این مراسم از اجرای پانزدهمین مرحله طرح «قرار دوازدهم» خبر داد .

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی  گفت: این طرح بر اساس دستور ریاست سازمان اوقاف کشور، به صورت ماهانه اجرا می‌شود و بسته‌های معیشتی با اولویت در اختیار مراکز افق بقاع متبرکه قرار می‌گیرد تا میان نیازمندان توزیع شود، همچنین با توجه به همزمانی اجرای این طرح در هفته وقف در این نوبت، ۵ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲ میلیون تومان تهیه و توزیع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی