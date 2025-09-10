خبرگزاری کار ایران
به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان؛

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان مجتمع کاردرمانی فارس

به همت سازمان بسیج حقوقدانان فارس و گروه دندان پزشکان جهادی سلامت استان متشکل از ۶٠ نفر دندانپزشک و کارشناسان مرتبط به مناسبت هفته وحدت و میلادپیامبر (ص) به مدت ۳ روز با حضور در مجتمع کاردرمانی استان به معاینه و درمان بیماری‌های دندان مددجویان این موسسه کیفری پرداختند.

به گزارش ایلنا، مدیر کل زندان‌های فارس گفت: در این سه روز بیش از ۵۰۰ مددجو از خدمات رایگان دندانپزشکی توسط تیم پزشکان متخصص و گروه درمانی همراه برخوردار شدند.

اسحاق ابراهیمی اظهار کرد: خدمات گروه درمانی دندانپزشکان جهادی فارس به زندانیان شامل معاینه دهان و دندان و تشخیص بیماری و شیوه درمانی، کشیدن دندان، ترمیم و زیبایی، پر کردن و عصب کشی بود است که برخی از زندانیان از ۳ تا ۴ خدمت درمانی توامان برخوردار شده‌اند.

مدیر کل زندان‌های فارس افزود: در این برنامه خدمت رسانی تعداد ۱۰ نفر از پرسنل وظیفه نیز به صورت رایگان تحت معاینه و درمان دندانپزشکی قرار گرفتند ضمن اینکه داروی بیماران نیز به صورت کاملاً رایگان تامین و در اختیار آنان قرار گرفته است.

اسحاق ابراهیمی با تاکید بر اینکه حضور تیم‌های پزشکان جهادی موجب کاهش مشکلات حوزه درمان زندانیان و ارتقاء سطح سلامت آنان می شود و این اقدام در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی بسیار شایسته و قابل تقدیر است، ادامه داد: این اداره کل در راستای ارائه خدمات توسط گروهان جهادی به زندانیان و برخورداری آنان از خدمات متنوع تیم‌های جهادی توانمند در استان در حوزه‌های فرهنگی-هنری-آموزشی-معاضدت های قضایی و حقوقی- امور مذهبی و عقیدتی-درمان‌های تخصصی و توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی آماده همکاری است و از حضور تیم‌های جهادگر وفق مقررات سازمانی استقبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین همزمان با این ارائه این خدمات درمانی، جمعی از کارشناسان ارشد حقوق و روانشناسی همکار با گروه جهادگران سلامت استان، با حضور در مجتمع کاردرمانی فارس به ارایه خدمات رایگان مشاوره قضایی و مداخلات اجتماعی و فردی به زندانیان پرداختند.

