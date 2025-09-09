به گزارش ایلنا، حضور تیم ملی ایران در مسابقات کافا (جام ملت‌های آسیای مرکزی) با موجی از انتقادات از سوی کارشناسان، مربیان باشگاهی و هواداران روبرو شد.

این رقابت‌ها در حالی با حضور تیم‌هایی مانند افغانستان، تاجیکستان و هند برگزارشد که همگی در رده‌بندی فیفا رتبه‌ای بسیار پایین‌تر از ایران دارند. ایران با جایگاه حدود ۲۰ در فیفا یکی از قدرت‌های آسیاست و اختلاف سطح فنی میان این تیم‌ها باعث شده مسابقات کافا محک مناسبی برای آمادگی تیم ملی جهت حضور در رقابت‌های مهم‌تر، از جمله جام جهانی ۲۰۲۶ نباشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که رویارویی با تیم‌های ضعیف نه تنها به بهبود فنی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث کاهش انگیزه بازیکنان و عادت آن‌ها به رقابت‌های کم‌فشار شود. به عنوان مثال، دریافت گل زودهنگام از افغانستان و تساوی مقابل تاجیکستان حاکی از ضعف ساختاری خط دفاعی و عدم هماهنگی تیم ملی است که به دلیل سطح پایین رقبا به‌طور کامل آشکار نمی‌شود.

باخت تاریخی و نایب‌قهرمانی در کافا

باخت شب گذشته تیم ملی ایران مقابل ازبکستان پس از ۱۴ سال، انتقادات از حضور در این تورنمنت را دوچندان کرده است. ایران در نهایت با این شکست به نایب‌قهرمانی کافا بسنده کرد؛ نتیجه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را نشان‌دهنده ناکارآمدی این رقابت‌ها برای آماده‌سازی تیم ملی دانسته‌اند.

به اعتقاد منتقدان، چنین تورنمنتی که حتی در سطح قاره‌ای نیز اعتبار بالایی ندارد، نه تنها موجب پیشرفت تیم ملی نمی‌شود بلکه اعتماد به نفس بازیکنان را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

تعطیلی حدود ۲۰ روزه لیگ برای حضور تیم ملی در این مسابقات، نارضایتی مربیان و بازیکنان باشگاهی را به دنبال داشته است. این وقفه طولانی ممکن است به آمادگی تیم‌ها در لیگ داخلی و همچنین رقابت‌های آسیایی لطمه وارد کند و ریتم مسابقات را بر هم بزند.

در حالی که تیم‌های مدعی جهان در فیفادی‌ها با حریفان قدرتمند بازی می‌کنند، ایران به دلیل ناتوانی فدراسیون در تدارک دیدارهای دوستانه سطح بالا، به کافا بسنده کرده است. این موضوع موجب عقب‌ماندگی ایران نسبت به رقبای آسیایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی شده است که معمولاً با تیم‌های اروپایی و آمریکایی روبه‌رو می‌شوند.

نمایش‌های ضعیف ایران در کافا، از جمله تساوی مقابل تاجیکستان و شکست مقابل ازبکستان، انتقادات گسترده‌ای را متوجه کادر فنی و فدراسیون کرده است. حتی اظهارات امیر قلعه‌نویی مبنی بر پشیمانی از حضور در کافا و دفاع غیرمنطقی برخی مسئولان فدراسیون، نشان‌دهنده سردرگمی مدیریتی است که به اعتماد هواداران و بازیکنان آسیب می‌زند.

برخلاف برخی ادعاها، کافا نه سود مالی چشمگیری برای فدراسیون داشته و نه از نظر فنی کمکی به تیم ملی کرده است.

انتقاد از سطح پایین کافا و تأثیر تعطیلی لیگ بر فجرسپاسی

مربی تیم‌های پایه استان فارس در تیم‌های ایمان سبز، خلیج فارس و دیگر تیم‌های پایه در گفت و گو با ایلنا با انتقاد از سطح مسابقات کافا (جام ملت‌های آسیای مرکزی)، این رقابت‌ها را بی‌تأثیر بر پیشرفت تیم ملی فوتبال ایران دانست و نسبت به پیامدهای تعطیلی لیگ برای تیم‌هایی مانند فجر سپاسی هشدار داد.

مسعود احمدی، اظهار کرد: مسابقات کافا تورنمنتی است که تیم‌های درجه سه و چهار آسیا در آن شرکت می‌کنند و حتی تیم‌های درجه دو و برخی تیم‌های درجه سه مانند مالزی و سنگاپور که در سال‌های گذشته حضور داشتند نیز از شرکت در این مسابقات انصراف داده‌اند.

احمدی تأکید کرد: به علت سطح پایین این رقابت‌ها، این مسابقات هیچ کمکی به تیم ملی ایران نمی‌کند و انگیزه و نشاط لازم را از بازیکنان می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از نظر فنی وقتی تیم ملی مقابل تیم‌های ضعیف قرار می‌گیرد، انگیزه بازیکنان برای ارائه بازی باکیفیت کاهش می‌یابد و عملکرد آنها نسبت به بازی‌های مهم‌تر مانند رقابت‌های جام جهانی افت می‌کند.

احمدی با اشاره به بعد مالی این رقابت‌ها گفت با توجه به قراردادهای از پیش منعقد شده، این مسابقات سود مالی خاصی برای تیم ملی ندارد.

مربی باسابقه فوتبال فارس در ادامه به تأثیر تعطیلی لیگ اشاره کرد و گفت: این وقفه برای برخی تیم‌ها که دیر تمرینات خود را آغاز کرده بودند، فرصتی شد تا نقاط ضعف خود را جبران کنند اما برای فجر سپاسی کاملاً برعکس بود.

وی توضیح داد: فجر سپاسی به موقع تمرینات خود را آغاز کرده و به آمادگی خوبی رسیده بود و نتایج بسیار قابل قبولی در دو هفته نخست لیگ به دست آورده بود؛ از جمله کسب تساوی ارزشمند مقابل پرسپولیس در خانه حریف و برد برابر گل‌گهر که از تیم‌های قدرتمند و صنعتی لیگ است و هر سال جزو پنج یا شش تیم برتر قرار دارد.

احمدی تصریح کرد این عملکرد نشان می‌داد فجر سپاسی روند رو به رشدی در پیش گرفته است و وقفه طولانی لیگ می‌تواند باعث دور شدن این تیم از شرایط ایده‌آل و افت عملکرد شود. به گفته او، حفظ آمادگی تیم‌ها و برنامه‌ریزی دقیق برای لیگ باید در اولویت باشد تا تیم‌هایی که با تلاش فراوان به هماهنگی رسیده‌اند از روند مثبت خود فاصله نگیرند.

