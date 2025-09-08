خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس خبرداد؛

قراردادهای بدون اقدام مؤثر فسخ می‌شوند

قراردادهای بدون اقدام مؤثر فسخ می‌شوند
کد خبر : 1683615
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار استان در نواحی صنعتی و این شهرک‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در سومین جلسه کارگروه قراردادهای راکد در فارس گفت: هدف اصلی کارگروه کمک به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار است تا طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بهره‌برداری برسانند و زمینه تولید و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی وضعیت اراضی صنعتی گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قراردادهایی که هیچ اقدام مؤثری در آن‌ها انجام نشده و متقاضیان انگیزه، برنامه و هدفی برای ادامه مسیر و ایجاد تولید و اشتغال ندارند، فسخ خواهد شد تا زمین‌های صنعتی آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد.

برنهاد افزود: با قاطعیت در اجرای قوانین و در عین حال حمایت از سرمایه‌گذاران متعهد، تلاش می‌کنیم شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به کانونی برای رشد تولید و تحقق شعار سال تبدیل شوند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس نیز با تأکید بر اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید اظهار کرد: دادگستری استان فارس همواره در کنار سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار خواهد بود و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات حمایتی، زمینه رونق تولید و توسعه اشتغال در استان فراهم شود.

مسعود رحمانی چگنی ادامه داد: سرمایه‌گذاران متعهد باید از مهلت و فرصت کافی برای اجرای طرح‌های خود برخوردار باشند و رویکرد ما حمایت حداکثری از چنین سرمایه‌گذارانی است، چرا که حضور آنها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی استان نقش‌آفرین خواهد بود.

وی درباره قراردادهای راکد توضیح داد: برخی قراردادها سال‌ها بدون هیچ اقدام مؤثر باقی مانده و صرفاً به حبس زمین منجر شده است؛ این موضوع مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای استان است و فسخ این قراردادها در دستور کار قرار دارد تا زمین‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند و فعال واگذار شود.

رحمانی چگینی در پایان بیان کرد: دادگستری استان آماده همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است تا موانع حقوقی و قضایی بر سر راه تولید برطرف شود و در این مسیر از هیچ تلاشی برای حمایت از کارآفرینان و حفظ اشتغال موجود دریغ نخواهیم کرد.

 این جلسه با حضور مسعود رحمانی چگنی، و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، در محل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد. در این نشست، ۲۷ پرونده از قراردادهای غیرفعال که پیش‌تر در کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت و درباره فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شد. از ابتدای امسال تاکنون، سه جلسه کارگروه برگزار و برای ۸۳ پرونده تعیین تکلیف شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی