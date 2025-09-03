به گزارش ایلنا، مهدی شاکر در گفت و گو با خبرنگاران گفت: جشن‌های یکصدمین سال تأسیس شهرداری با هدف تکریم گذشته پرافتخار و آغاز قرنی نو از خدمت به شهروندان، در روزهای ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

وی برنامه‌های این ایام را شامل دیدار با خانواده معظم شهدا و غبارروبی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در گلزار مطهر شهدا و برگزاری جشن بزرگ کودک و خانواده از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در پارک بانوان واقع در بلوار سیدان دانست.

پیاده‌روی خانوادگی و افتتاح پروژه‌های عمرانی

وی ادامه داد: همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی همراه با اجرای برنامه‌های ورزشی، موسیقی و قرعه‌کشی یکصد جایزه ارزنده همزمان با افتتاح فاز دوم بلوار سلمان فارسی از ساعت ۶ صبح روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ از میدان کتاب آغاز می‌شود و در ادامه در روز شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۸ صبح آیین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی شهرداری آباده با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

اختتامیه جشن‌ها با اجرای استاد سالار عقیلی

شهردار آباده همچنین از برگزاری اختتامیه جشن‌های مردمی با اجرای هنرمند ملی کشور استاد سالار عقیلی در روز شنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در محل ضلع جنوبی ساختمان شهرداری خبر داد و افزود : این رویداد فرصتی برای همدلی، نشاط اجتماعی و معرفی جلوه‌های فرهنگی و تاریخی شهر است و از همه شهروندان و میهمانان خواست در این جشن‌ها حضور پرشور داشته باشند.

به گفته وی شهروندان برای حضور در کنسرت سالار عقیلی می‌توانند از ساعت ۲۰ چهارشنبه ۱۳ شهریور به مدت ۴۸ ساعت کد ملی خود را به شماره ۱۰۰۰۷۱۴۴۳۳۲۰۱۱ ارسال کنند.

رونمایی کتاب و افتتاح موزه منبت

شهردار آباده برنامه‌های فرهنگی این ایام را شامل رونمایی از نخستین کتاب جامع «منبت و منبت‌کاران آباده» اثر استاد جمشید صداقت‌کیش، افتتاح رسمی نخستین موزه تخصصی منبت آباده و برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی با محوریت هنر منبت اعلام کرد.

شاکر افزود: این مراسم روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷ در باغ ملی – ساختمان دبیرخانه شهر جهانی منبت و با حضور مسئولان ملی و استانی و جمعی از هنرمندان برگزار خواهد شد.

کلنگ‌زنی پارک مذنب و توسعه فضاهای سبز

وی از کلنگ‌زنی پارک مذنب در جوار آرامگاه شاعر برجسته آباده‌ای خبر داد و گفت این مجموعه به‌عنوان فضایی اجتماعی و تفریحی با امکاناتی چون برکه طبیعی، مسیر پیاده‌روی، وسایل ورزشی کودکان و بزرگسالان و محوطه‌های گفت‌وگو و گردهمایی طراحی شده و می‌تواند نقطه‌ای برای پیوند مردم با طبیعت و فرهنگ باشد.

نهضت بزرگ آسفالت و بهسازی معابر

وی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری، نهضت بزرگ آسفالت را یکی از پروژه‌های مهم این دوره دانست و بیان کرد که در این طرح ۱۱۳۴۰ مترمربع از معابر آسفالت، ۴۵۴۳ متر کانیوو و ۱۱۰۵۱ مترطول جدول‌گذاری انجام می‌شود که گامی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق شعار «صدسال خدمت، آینده‌ای روشن» است.

کلنگ‌زنی سالن اجتماعات هزارنفری

شهردار آباده همچنین از کلنگ‌زنی سالن اجتماعات هزارنفری شهرداری خبر داد و افزود این پروژه با زیربنای ۲۳۰۰ مترمربع، ظرفیت ۱۰۰۰ نفر، ورودی VIP، کافه‌تریا، لابی مجلل، واحدهای پشتیبانی و پارکینگ عمومی ساخته خواهد شد و به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز اجتماعات شهرستان، محلی برای برگزاری رویدادهای بزرگ و یادگاری ماندگار از یک قرن خدمت شهرداری به مردم خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد که مجموعه برنامه‌های نکوداشت صدمین سال تأسیس شهرداری آباده با شعار «شهر آباده – شهری به افق فردایی روشن» برگزار می‌شود و همه مردم و مهمانان را به حضور در این مراسم‌ها برای رقم زدن لحظاتی ماندگار دعوت کرد.

