افتتاح پروژه های شهرستان ممسنی به مناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا، در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در حاشیه مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار داشت: فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم است و در دولت وفاق به دور از حواشی، این نگاه دنبال می شود.

مسعود گودرزی با اشاره به پروژه‌هایی که در هفته دولت در ممسنی به افتتاح رسید، افزود: امروز پروژه های مختلفی در عرصه بهداشت و درمان، گاز رسانی، آسفالت معابر، آبرسانی و … کلنگ زنی یا افتتاح شد که امیدواریم در تامین نیازهای مردم مؤثر واقع شود.

گودرزی با تاکید بر جذب سرمایه گذاران در ممسنی بیان داشت: کارهای خوبی انجام شده اما باز هم جای کار بسیار است و در این راستا جذب سرمایه گذاران و ایجاد زمینه ها و مشوق‌های لازم از سوی مسوولان بسیار اهمیت دارد.

لزوم ایجاد صنایع در ممسنی برای رفع معضل بیکاری

امید نصیبی، نماینده مردم شهرستان‌های ممسنی و رستم نیز گفت: این هفته دولت، همگام با سایر نقاط کشور، شاهد تجلی خدمات‌رسانی به مردم هستیم.

نصیبی با تقدیر از دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها می‌تواند به بالا بردن سرانه عمران، ورزش و حمایت از صنایع تولیدی به ویژه صنایع تبدیلی در شهرستان کمک کند.

وی همچنین به مشکلات موجود در شهرستان اشاره کرد و گفت: ما با چالش‌هایی مانند بیکاری و مشکل اشتغال جوانان مواجه هستیم که به علت نبود صنعت در شهرستان به وجود آمده است. باید تلاش کنیم تا با ایجاد صنایع تولیدی، زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنیم.

نصیبی از اقدامات بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان در راستای ایجاد اشتغال و پروژه‌های آبرسانی در شهرستان تقدیر کرد و افزود: ما قراردادهایی با قرارگاه امام حسن مجتبی برای بهبود زیرساخت‌های آب و راه در شهرستان منعقد کرده‌ایم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این پروژه‌ها، قدمی در جهت پیشبرد اهداف عالیه دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به مردم برداشته شود و از اصحاب رسانه نیز خواست تا در انعکاس مشکلات و پیگیری مطالبات مردم تلاش کنند.

تشریح پروژه ها از زبان فرماندار ممسنی

فرماندار ممسنی نیز پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان را تشریح کرد.

حسن همتی با گرامیداشت مقام شامخ شهدای دولت با اشاره به برنامه حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در ممسنی گفت: در نخستین برنامه، غبار زدایی و ادای احترام به مقام شامخ شهدای دهگپ روستای دشمن زیاری انجام شد.

وی افزود: افتتاح پروژه گازرسانی و مرکز جامع سلامت روستای ده گپ دشمن زیاری دیگر پروژه های هفته دولت در این شهرستان بود.

به گفته همتی بهره‌برداری از پروژه های گاز رسانی به روستای ده گپ دشمن زیاری با اجرای ۹۶۰۰ متر شبکه گذاری با تعداد ۳۰۰ خانوار تحت پوشش انجام شده است.

فرماندار ممسنی به دیگر پروژه های شهرستان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: افتتاح آسفالت معابر شهر نورآباد در این هفته کلید خورد.

وی افتتاح آبرسانی مسکن ملی شهر نورآباد را دیگر پروژه این هفته نامید و افزود: امیدواریم با این پروژه مشکل این واحدها نیز حل شود.

همتی همچنین گفت: افتتاح بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر شهرستان نورآباد نیز انجام شد.

افتتاح فاز دو مجتمع فرهنگی شهر نورآباد و افتتاح روکش آسفالت محور مهرنجان به جوزار بکش،کلنگ زنی فرهنگ سرای شهرداری خومه زار و افتتاح پارک شماره دو شهر خومه زار از دیگر پروژه های هفته دولت بود که همتی به آن اشاره کرد.

فرماندار نورآباد در پایان نیز گفت: در مجموع برای کل پروژه ها هزینه ای بالغ بر هشتاد میلیارد ریال برآورد شده است.

