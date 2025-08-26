محسن پاپری زارعی در گفت‌و‌گو با ایلنا افزود: در حوزه اعتبارات ملی نیز فارس تخصیص ۱۰۵ درصدی را در سال قبل تجربه کرد که میزان این تخصیص تا کنون در استان فارس بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: از آنجا که از حیث درآمد استان درامد ۱۱۱ درصدی را تجربه کرد و جزو استان‌های متوسط رو به خوب بود اما تخصیص اعتبارات جزو سه استان اول بود که این موفقیت مرهون پیگیری‌های استاندار فارس و عنایت ویژه آقای دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به تکمیل زیرساخت‌های فارس است.

فارس در افزایش اعتبارات عمرانی جزو استان‌های برتر کشور است

زارعی با بیان اینکه در سال ١٤٠٤ نیز با ۱۰۱ درصد افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل، استان فارس همچنان جزو استان‌های برتر کشور است، گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد ٤٤ درصدی اعتبارات در لایحه را استان فارس تجربه کرده، استان را به‌عنوان رتبه سوم کشور معرفی کرده در‌حالی‌که بر اساس جداول قانون بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان با ١٠١ درصد افزایش، در صدر استان‌های کشور قرار دارد. تمامی این منابع به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تزریق شده و این پروژه‌ها فعال هستند.

هیچ ریالی از بودجه امسال برگشت نمی‌خورد

زارعی با تاکید بر جذب کامل اعتبارات گفت: هیچ ریالی از بودجه سال‌جاری برگشت نخواهد خورد و دستگاه‌های اجرایی موظف به جذب منابع تا پایان شه هریور هستند برخی دستگاه‌ها که عدم جذب بیشتری دارند مکلف شدند جذب سریع منابع را دنبال ‌کنند و جلسات هفتگی برای پایش پیشرفت پروژه‌ها برگزار می‌شود.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های مولد‌سازی خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی مانند زندان عادل‌آباد و زمین‌های مازاد دانشگاه علوم پزشکی و ورزش برای تامین منابع پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده می‌شوند و این اقدامات به بهره‌برداری سریع‌تر پروژه‌ها کمک کرده است. استان فارس در این زمینه نیز جزو پیشرو‌های کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، با تشریح وضعیت اعتبارات استان اعلام کرد: پروژه‌های عمرانی که از سال گذشته اعتبار تخصیص یافته داشتند و امسال نیز منابع جدید ابلاغ شد، بلااستثنا فعال هستند و تزریق منابع انجام شده است. وی افزود که هدف این است که هر چه سریع‌تر پروژه‌ها بهره‌برداری شده و تقدیم مردم شوند.

زارعی با اشاره به اینکه استان فارس با ١٠۵ درصد تخصیص اعتبارات ملی جزو استان‌های پیشرو بود و برای دهه اخیر این سطح از تخصیص در پروژه‌های عمرانی بی‌سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: این اعتبارات در پروژه‌های زیرساختی تزریق شد و بسیاری از پروژه‌ها فعال هستند و برخی مانند آزادراه‌ها و بیمارستان‌ها در حال بهره‌برداری هستند.

وی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام و برنامه هفته دولت اظهار داشت: برخی پروژه‌ها، از‌جمله بیمارستان‌ها و ورزشگاه پارس، تا هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند؛ ورزشگاه پارس امروز میزبان مسابقه تیم‌های فجر شهید سپاسی و گل گهر خواهد بود و اعتبارات ملی و استانی با پیگیری استاندار و نمایندگان به این پروژه اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با بیان اینکه قطعاتی از کریدور بزرگراهی شمال-جنوب، از قائمیه تا سه‌راهی راهدار و سایر قطعات بزرگراهی، در حال تکمیل هستند، گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از ١٤٠٠ تا ١۵٠٠ مورد است و تعریف پروژه جدید تقریبا ممنوع است مگر در صورت ضرورت؛ افزایش ۱۰۱ درصدی اعتبارات سال‌جاری با پیگیری استاندار برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها اعمال شده است.

‌وی عنوان کرد: قطعه ٧ آزادراه شیراز-اصفهان این هفته با حضور وزیر راه به بهره‌برداری می‌رسد و قطعه ٨ نیز کلنگ‌زنی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به اینکه ٣٠ درصد اعتبار این پروژه‌ها از محل فروش زمین در قالب مولد‌سازی به مبلغ ٩٨٠ میلیارد تومان تها‌تر شد؛ گفت: پروژه‌هایی مانند خط آهن شیراز-بوشهر نیز فعال هستند، هرچند به دلیل حجم بالای منابع مورد نیاز بهره‌برداری کامل آن‌ها ممکن است ظرف چند سال آینده انجام شود.

