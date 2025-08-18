جدول خاموشی برق شیراز تغییر کرد؛
امکان دو نوبت قطع برق روزانه برای مشترکین شیرازی
شرکت توزیع نیروی برق شیراز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که جدول زمانبندی خاموشیهای برق تغییر کرده و تا اطلاع ثانوی، مدیریت اضطراری بار به صورت گردشی و روزانه برای درصد محدودی از مشترکین در دو نوبت اعمال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در متن اطلاعیه آمده است: با توجه به ماندگاری گرمای هوا و ناترازی برق در کل کشور، راهکاری به جز کنترل مصرف برق وجود ندارد و خاموشیها بهصورت نوبتی برای مناطق مختلف اجرا میشود تا از وقوع مشکلات کلان و غیرقابل کنترل در شبکه جلوگیری شود.
شرکت توزیع برق شیراز تاکید کرده است که خدمتگزاران این مجموعه شبانهروز پیگیر کاهش تبعات ناترازی انرژی و عادیسازی شرایط هستند و پیشبینی میشود با افزایش ظرفیت تولید و کاهش رشد مصرف در هفتههای آینده، شرایط بهتری فراهم شود.
همچنین اعلام شده است که راه عبور از این شرایط، مدیریت مصرف هوشمندانه و همکاری تمامی مشترکین است.
شهروندان میتوانند برای اطلاع از برنامههای خاموشی به صورت هفتگی به مبادی رسمی زیر اپلیکیشن برق من، کد دستوری #۰۱۲۱۵۰۰، کانال اطلاعرسانی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پیامرسان بله به شناسه @edcshiraz، وبسایت شرکت توزیع برق شیراز: https://shirazedc.co.ir/fa مراجعه کنند.