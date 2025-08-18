خبرگزاری کار ایران
جدول خاموشی برق شیراز تغییر کرد؛

امکان دو نوبت قطع برق روزانه برای مشترکین شیرازی

کد خبر : 1675024
شرکت توزیع نیروی برق شیراز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جدول زمانبندی خاموشی‌های برق تغییر کرده و تا اطلاع ثانوی، مدیریت اضطراری بار به صورت گردشی و روزانه برای درصد محدودی از مشترکین در دو نوبت اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در متن اطلاعیه آمده است:  با توجه به ماندگاری گرمای هوا و ناترازی برق در کل کشور، راهکاری به جز کنترل مصرف برق وجود ندارد و خاموشی‌ها به‌صورت نوبتی برای مناطق مختلف اجرا می‌شود تا از وقوع مشکلات کلان و غیرقابل کنترل در شبکه جلوگیری شود.

شرکت توزیع برق شیراز تاکید کرده است که خدمتگزاران این مجموعه شبانه‌روز پیگیر کاهش تبعات ناترازی انرژی و عادی‌سازی شرایط هستند و پیش‌بینی می‌شود با افزایش ظرفیت تولید و کاهش رشد مصرف در هفته‌های آینده، شرایط بهتری فراهم شود.

همچنین اعلام شده است که راه عبور از این شرایط، مدیریت مصرف هوشمندانه و همکاری تمامی مشترکین است.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از برنامه‌های خاموشی به صورت هفتگی به مبادی رسمی زیر  اپلیکیشن برق من، کد دستوری #۰۱۲۱۵۰۰، کانال اطلاع‌رسانی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پیام‌رسان بله به شناسه @edcshiraz، وب‌سایت شرکت توزیع برق شیراز: https://shirazedc.co.ir/fa مراجعه کنند.

انتهای پیام/
