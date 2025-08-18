به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اعلام این خبر گفت: سازمان توسعه تجارت ایران همچون سال‌های گذشته، در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی و تقدیر از فعالان این عرصه، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را بر اساس معیارها و شاخص های مندرج در سامانه tpo.ir آغاز کرده است.

وی افزود: این انتخاب در آستانه بیست و نهمین سالروز ملی صادرات انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ۲۵ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۴ از طریق سامانه topexporter.tpo.ir ثبت‌نام کنند.

نحوه ثبت‌نام و شرایط شرکت:

- ثبت‌نام فقط به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و مراجعه حضوری یا ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز نیست.

- صادرکنندگان در سه گروه کالایی، محصولات فناورانه و خدمات می‌توانند شرکت کنند.

- شرکت‌کنندگان سال گذشته می‌توانند با همان نام کاربری و رمز یک‌بارمصرف اقدام کنند. قابل توجه متقاضیان می باشد در صورت عدم دریافت رمز یک بار مصرف ضرورت دارد تا عدد ۱۲ را به سر شماره های ۲۰۰۰۵۸۰۵۸۰ ویا ۱۰۰۰۶۴۲۵۶۲ ارسال کنند.

وی یادآور شد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، فرآیند ارزیابی الکترونیکی بنگاه‌های متقاضی آغاز خواهد شد.

مجرب تأکید کرد:هدف از این طرح، شناسایی و معرفی الگوهای موفق صادراتی به عنوان نمونه‌های ملی است تا نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی کشور داشته باشند.

