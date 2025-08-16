مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مطرح کرد؛
تامین آب پایدار برای واحدهای شهرک صنعتی گراش ضرورت است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تأکید کرد: تامین آب پایدار برای واحدهای صنعتی شهرک صنعتی گراش یک ضرورت اساسی است و اجرای طرح توسعه این شهرک با هدف ظرفیتسازی مناسب و اشتغالزایی پایدار در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز شنبه، ۲۵ مرداد در دیدار با یعقوب میرزایی قیری، سرپرست فرمانداری گراش، ضمن اشاره به موقعیت راهبردی شهرک صنعتی گراش گفت: استعلامات لازم برای طرح توسعه انجام شده و مراحل قانونی در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اضافه کرد: تسریع در اجرای این پروژه علاوه بر پاسخگویی به نیاز سرمایهگذاران، میتواند موجب رونق اقتصادی و صنعتی شهرستان شود.
وی افزود: در راستای تامین آب شهرک، دو راهکار موازی شامل حفر چاه جدید و خرید انشعاب از شرکت آب و فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است تا مشکل آب واحدهای صنعتی برطرف شود و سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان فعالیت خود را آغاز یا توسعه دهند.
برنهاد تأکید کرد: اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی در اولویت برنامهها قرار دارد تا ظرفیت کافی برای واگذاری زمین به متقاضیان جدید فراهم و بستر لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال پایدار در منطقه ایجاد شود.
سرپرست فرمانداری گراش نیز در این دیدار با تأکید بر نیاز فوری واحدهای تولیدی و رشد سرمایهگذاری در شهرستان، خواستار تسریع در اجرای طرح آبرسانی به شهرک صنعتی شد و گفت: یکی از چالشهای اساسی در توسعه زیرساختها و رونق تولید، تامین آب پایدار است.
یعقوب میرزایی قیری با بیان اینکه شهرک صنعتی گراش با مساحتی بالغ بر ۴۰ هکتار تاکنون ۷۰ قرارداد سرمایهگذاری منعقد کرده و ۱۶ واحد تولیدی فعال است، افزود: این شهرک زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۵۰ نفر را فراهم کرده و تعدادی از طرحهای صنعتی نیز در مراحل ساخت و تجهیز قرار دارند که با تکمیل آنها اشتغالزایی افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشته یک حلقه چاه با اعتباری نزدیک به ۳ میلیارد تومان حفر شده است، اما نیاز شهرک برطرف نشده و برای تامین آب پایدار، راهکارهایی مانند آبرسانی از خط انتقال سد سلمان فارسی و استفاده از چاه صنعتی موجود در نزدیکی شهرک در دستور کار است.
میرزایی قیری همچنین از اختصاص قریب به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح آبرسانی خبر داد و گفت: الحاق ۱۶ هکتار طرح توسعه شهرک صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی جدید به زودی تصویب خواهد شد.
سرپرست فرمانداری گراش با بیان اینکه کارگروه رفع موانع تولید هفته گذشته به صورت میدانی مشکلات سرمایهگذاران را بررسی کرده است، افزود: رفع موانع، تسریع در صدور مجوزها و بهبود خدماترسانی به شهرک صنعتی از اولویتهای ماست و در این مسیر آماده همکاری کامل هستیم.