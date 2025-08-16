خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل آبفا استان مطرح کرد؛

گذر از تابستان داغ فارس بدون بحران

گذر از تابستان داغ فارس بدون بحران
کد خبر : 1674354
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به شرایط سخت تابستان امسال، گفت: با وجود کاهش شدید بارندگی در استان و گرمای شدید هوا که در برخی مناطق به بیش از ۵٠ درجه رسید، تابستان امسال نسبت به سال گذشته آرامش بیشتری داشت و توانستیم نیاز مشترکان را تا حد قابل‌قبول تامین کنیم.

‌به گزارش ایلنا، علی شبانی امروز ٢۵ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: میانگین بارش استان تا پایان تیرماه امسال ۱۷۵ میلی‌متر بود که نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

وی با ارائه آمار دقیق بارش در مناطق مختلف استان، از کاهش بین ۵۲ تا ۸۷ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: پراکندگی بارش در استان نیز بسیار نا‌متوازن بوده است.

‌مدیرعامل آبفا فارس با تشریح وضعیت پراکندگی مشترکان گفت: استان فارس حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار مشترک دارد که ۶۷ درصد آنها شهری و ۳۳ درصد روستایی هستند؛ سرانه شبکه آبرسانی در استان به ازای هر مشترک حدود ۲۸ متر است که بیش از میانگین کشوری است.

وی درباره منابع آب استان توضیح داد: حدود ١٣٠٠ حلقه چاه ۸۴ درصد منابع آب شرب استان را تامین می‌کنند و مابقی از منابع سطحی مانند سد‌ها و رودخانه‌ها است. امسال برخی چاه‌ها به دلیل خشکی یا کاهش ظرفیت از‌دست‌رفتند و ما با اقدامات مدیریتی توانستیم کمبود روزانه حدود دو متر‌مکعب بر ثانیه را مدیریت کنیم.

شبانی درباره پروژه‌های افتتاح‌شده و آتی عنوان کرد: سال گذشته در هفته دولت ۷۰ پروژه با اعتبار یک هزار میلیارد تومان و در دهه فجر ۷۳ پروژه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: امسال در هفته دولت ۷۵ پروژه آب‌برای ۷۹۳ هزار شهروند و چهار پروژه فاضلاب با اعتبار یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی افزود: در بخش فاضلاب نیز ٤ پروژه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان شامل ۲۸ کیلومتر شبکه و یک نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلووات اجرا شده است.

شبانی تاکید کرد: این پروژه‌ها با همکاری بانک توسعه اسلامی و اعتبارات ملی و استانی به اجرا درآمده و اثرات مثبت آن برای مردم ملموس است.

مدیرعامل آبفا فارس در پایان با اشاره به مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته، هدررفت آب در بخش‌های مختلف استان حدود ٣ درصد کاهش یافته و مصرف مشترکان در تابستان گذشته در بسیاری از شهر‌ها عادی بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور