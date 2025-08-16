مدیرعامل آبفا استان مطرح کرد؛
گذر از تابستان داغ فارس بدون بحران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به شرایط سخت تابستان امسال، گفت: با وجود کاهش شدید بارندگی در استان و گرمای شدید هوا که در برخی مناطق به بیش از ۵٠ درجه رسید، تابستان امسال نسبت به سال گذشته آرامش بیشتری داشت و توانستیم نیاز مشترکان را تا حد قابلقبول تامین کنیم.
به گزارش ایلنا، علی شبانی امروز ٢۵ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: میانگین بارش استان تا پایان تیرماه امسال ۱۷۵ میلیمتر بود که نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد.
وی با ارائه آمار دقیق بارش در مناطق مختلف استان، از کاهش بین ۵۲ تا ۸۷ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: پراکندگی بارش در استان نیز بسیار نامتوازن بوده است.
مدیرعامل آبفا فارس با تشریح وضعیت پراکندگی مشترکان گفت: استان فارس حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار مشترک دارد که ۶۷ درصد آنها شهری و ۳۳ درصد روستایی هستند؛ سرانه شبکه آبرسانی در استان به ازای هر مشترک حدود ۲۸ متر است که بیش از میانگین کشوری است.
وی درباره منابع آب استان توضیح داد: حدود ١٣٠٠ حلقه چاه ۸۴ درصد منابع آب شرب استان را تامین میکنند و مابقی از منابع سطحی مانند سدها و رودخانهها است. امسال برخی چاهها به دلیل خشکی یا کاهش ظرفیت ازدسترفتند و ما با اقدامات مدیریتی توانستیم کمبود روزانه حدود دو مترمکعب بر ثانیه را مدیریت کنیم.
شبانی درباره پروژههای افتتاحشده و آتی عنوان کرد: سال گذشته در هفته دولت ۷۰ پروژه با اعتبار یک هزار میلیارد تومان و در دهه فجر ۷۳ پروژه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: امسال در هفته دولت ۷۵ پروژه آببرای ۷۹۳ هزار شهروند و چهار پروژه فاضلاب با اعتبار یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح میشود.
وی افزود: در بخش فاضلاب نیز ٤ پروژه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان شامل ۲۸ کیلومتر شبکه و یک نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلووات اجرا شده است.
شبانی تاکید کرد: این پروژهها با همکاری بانک توسعه اسلامی و اعتبارات ملی و استانی به اجرا درآمده و اثرات مثبت آن برای مردم ملموس است.
مدیرعامل آبفا فارس در پایان با اشاره به مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته، هدررفت آب در بخشهای مختلف استان حدود ٣ درصد کاهش یافته و مصرف مشترکان در تابستان گذشته در بسیاری از شهرها عادی بوده است.