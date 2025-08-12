به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در شورای اداری شهرستان مرودشت، با تأکید بر جایگاه استراتژیک این منطقه در تاریخ ایران گفت: تخت‌جمشید خورشید فروزان تمدن ایران‌زمین و نماد اقتدار ملی است. تبار، شناسنامه، هویت و تاریخ ما در این جغرافیا شکل گرفته و همه ایرانیان، فارغ از مرزهای جغرافیایی، دلبسته آن هستند.

وی با اشاره به ثبت تعداد زیادی اثر ملی در مرودشت، این ظرفیت را در کشور کم‌نظیر دانست و افزود: دغدغه‌های مردم، جامعه مدنی و سرمایه‌گذاران در پاسارگاد و مرودشت را با دل و جان می‌شنویم و به آن پاسخ می‌دهیم؛ چراکه میراث‌فرهنگی، بدون مردم، از معنا تهی است.

همزیستی منافع مردم و حفاظت میراث

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «هیچ بهانه‌ای نباید حقوق مردم را قربانی حفاظت میراث کند» اظهار داشت: تلاش ما ایجاد توازن میان حیات اجتماعی مردم و صیانت از میراث است.

وی در خصوص دغدغه آبیاری جنگل پایگاه جهانی تخت‌جمشید تصریح کرد: تأمین آب این جنگل به‌زودی عملیاتی می‌شود.

صالحی‌امیری همچنین درباره حل وضعیت چادر سران تخت‌جمشید تأکید کرد: مدیرکل میراث‌فرهنگی استان باید در کوتاه‌ترین زمان با شهرداری و دیگر دستگاه‌ها به توافق برسد تا این محدوده ارزشمند دچار آسیب و فرسایش نشود.

بازگشت درآمد میراث به توسعه محلی

وی با تصریح اینکه «میراث به مردم تعلق دارد»، گفت: درآمدهای حاصل از آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی باید برای توسعه همان منطقه هزینه شود.

به گفته وی، منابع لازم برای مرمت و صیانت آثار مرودشت تأمین خواهد شد و اداره هیئت‌امنایی پایگاه جهانی تخت‌جمشید به‌زودی ابلاغ می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از تدوین «برنامه پنج‌ساله مکتوب و مستند» برای توسعه میراث و گردشگری خبر داد و افزود: پایگاه جهانی تخت‌جمشید از نظر تقویت نیروی انسانی و یگان حفاظت در اولویت خواهد بود.

افق گردشگری؛ از هفت میلیون تا ۱۵ میلیون گردشگر

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های کلان گردشگری کشور گفت: پیش از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی گردشگری را تجربه می‌کردیم. سال گذشته هفت‌میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی به ایران آمدند و برنامه‌ریزی شده این رقم تا پایان برنامه پنج‌ساله به ۱۵ میلیون برسد.

وی افزود: برای تحقق این هدف، با کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، روسیه، مصر، آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه توافق‌نامه‌های گردشگری امضا شده است و وقفه ایجادشده در گردشگری پس از جنگ تحمیلی را با بازسازی ظرفیت گردشگری زیارتی در شش ماه آینده جبران خواهیم کرد.

