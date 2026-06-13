تداوم تولید تایر با تلاش مستمر کارگران

تولید ملی یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نقش اساسی در تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد. هرچه ظرفیت تولید داخلی تقویت شود، اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی، تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی از ثبات و توان بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه برخوردار خواهد بود. از این رو، حمایت از صنایع داخلی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، یک راهبرد کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در جریان جنگ اخیر و شرایط خاص حاکم بر کشور، اهمیت تداوم فعالیت تولیدی بیش از پیش نمایان شد. در چنین شرایطی، توقف تولید می‌تواند زنجیره تأمین کالاها و خدمات را دچار اختلال کند و آثار گسترده‌ای بر بازار و زندگی مردم بگذارد. به همین دلیل، کارگران، متخصصان و مدیران صنعتی با احساس مسئولیت ملی تلاش کردند تولید بدون وقفه ادامه یابد و نیازهای کشور تأمین شود. این تلاش جمعی نشان‌دهنده جایگاه مهم نیروی انسانی در حفظ پایداری اقتصاد کشور است. در این میان، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور، حمایت از تولید و توسعه ظرفیت‌های صنعتی را در اولویت قرار داده است. این نهاد تولید را تنها یک فعالیت اقتصادی نمی‌داند، بلکه آن را ابزاری برای ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد ملی و خدمت به جامعه می‌داند. بر همین اساس، واحدهای صنعتی وابسته به این مجموعه حتی در شرایط دشوار نیز فعالیت خود را ادامه داده‌اند تا از بروز کمبود در بازار جلوگیری شود. در این چارچوب، شرکت ایران تایر نیز به عنوان یکی از واحدهای صنعتی وابسته به بنیاد مستضعفان، با اتکا به تلاش کارگران و نیروهای متخصص خود توانست روند تولید را در شرایط حساس حفظ کرده و در تأمین بخشی از نیاز کشور نقش‌آفرین باشد.بنیاد مستضعفان درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود را در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی هزینه می‌کند. این رویکرد موجب شده حمایت از تولید، علاوه بر آثار اقتصادی، به توسعه اجتماعی و بهبود شرایط مناطق کمتر برخوردار نیز کمک کند.