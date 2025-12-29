تولید شکر از چغندر قند
صنعت قند و شکر به دلیل استراتژیک بودن محصول خود و افزایش تقاضا در مصارف خانگی و صنعتی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شکر علاوه بر مصرف خانگی، در صنایعی مانند شیرینی و شکلات، بستنیسازی، نوشابهسازی، مالت و ماءالشعیر و آبمیوه کاربرد گستردهای دارد. در چرخه تولید قند و شکر، تأمین مواد اولیه یعنی چغندرقند و نیشکر مهمترین مرحله بوده و این صنعت وابستگی بالایی به بخش کشاورزی دارد. پراکندگی کارخانجات تولید شکر نیز به ظرفیتهای کشاورزی و شرایط آبی هر منطقه وابسته است. شرکت قند اصفهان (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) با بیش از ۶۰ سال سابقه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کشور محسوب میشود و دارای ظرفیت استحصال ۴۰۰ هزار تن چغندر در هر دوره بهرهبرداری، تولید روزانه ۵۰۰ تن شکر سفید و تصفیه روزانه ۷۵۰ تن شکر خام است. این شرکت علاوه بر ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص و جوان و ارتقای مهارت کارکنان، با همکاری سازمان محیط زیست به پایش پسابهای تولیدی میپردازد و در حوزه مسئولیت اجتماعی، از امور خیریه، نوسازی مدارس، تأمین تجهیزات پزشکی مناطق محروم و حمایت از اقشار نیازمند پشتیبانی میکند.