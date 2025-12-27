نخستین المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان در اراک ( استان مرکزی )
نخستین المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان، به همت موسسه «دیار هنر گلستان» و به دبیری فرهاد نجفی، با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی و شهرداری کلانشهر اراک، در راستای تحقق رویکرد «اراک؛ شهر دوستدار کودک» و با هدف ارتقای کیفیت زندگی کودکان و خانوادهها، توسعه فرهنگی و هنری شهر و تقویت روحیه خلاقیت، مشارکت اجتماعی و مهارتآموزی در میان کودکان در فرهنگسرای شهر برگزار شد. این رویداد که با حضور شرکتکنندگانی از سراسر کشور برگزار گردید، بستری تخصصی برای نمایش خلاقیت، ارتقای مهارتها و معرفی استعدادهای نو در حوزه پیرایش و گریم کودکان فراهم کرد. هنرمندان و فعالان این حوزه در فضایی آموزشی، سرگرمکننده و خلاق، توانمندیهای خود را با حضور کارشناسان حرفهای به نمایش گذاشتند.
عکاس: عادل عزیزی
