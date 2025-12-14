کاخ مرمر؛ موزه هنر ایران
کاخ مرمر یکی از زیباترین و ارزشمندترین جاهای دیدنی تهران محسوب میشود که در مرکز شهر قرار دارد. قدمت این بنا که با نام موزه هنر ایران شناخته میشود، به دوره پهلوی اول میرسد. کاخ مرمر بهواسطه معماری منحصربهفرد خود، با مسجد شیخ لطفالله اصفهان مقایسه میشود و بهتنهایی بخشی از هنر ایران را بازگو میکند. تمام هنرهای ایرانی از هنر آینهکاری، خاتم کاری، گچکاری گرفته تا نقاشیهای برجسته از پل ورسک و تخت جمشید، بهصورت یکجا در این کاخ دیده میشود. کاخ مرمر تا به امروز، رویدادها و حوادث مختلفی را به خود دیده است و یکی از بهترین مکانها برای تماشای هنر ایرانی و اسلامی به شمار میآید. در این موزه آثار هنری ایران از هزاره پنجم پیش از میلاد تا دوره معاصر به نمایش گذاشته میشوند
عکاس: ثمینه طهوری
کد خبر : ۱۷۲۷۲۹۴