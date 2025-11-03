۲۵هکتاراز باغات نارنگی هاشم آباد در گرگان محل اشتغال ۱۷۰۰ نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم است. اکثر این کارگران، زنان سرپرست خانوار و از محرومان بومی این دیارهستند؛ زنانی که تلاش و حضورشان، نه‌تنها چرخ معیشت خانواده‌هایشان را می‌چرخاند، بلکه امید، توانمندی و اعتمادبه‌نفس را در جامعه می‌رویاند. شرکت کشاورزی و دامپروری ران، متعلق به بنیاد مستضعفان با بکارگیری دانش روز، همکاری متخصصان دانشگاهی و تلاش کارگران و همچنین با استفاده از گونه مقاوم به سرما و روش‌های بهینه مصرف آب، سالانه حدود ۱۲۰۰ تُن محصول نارنگی تولید می‌کند.