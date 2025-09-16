بزرگترین واحد پرورش گاو شیری شمال کشور

شرکت زراعی دشت ناز وابسته به بنیاد مستضعفان که در شهرستان ساری قرار دارد شامل ۳۰۰۰ هکتار زمین زراعی، ۳۰۰ هکتار آبندان، ۱۳ هکتار گلخانه مدرن و همچنین دامداری ۶۰۰۰ راس گاو شیرده به عنوان بزرگترین واحد کشت و صنعت متمرکز و مدرن در شمال کشور شناخته می شود. از جمله فناوری‌های به روز مورد استفاده در این واحد میتوان از مبارزه بیولوژیک با آفات توسط حشرات مفید، سم پاشی با پهباد، سیستم آبیاری تحت فشار نوین، کاشت و برداشت مکانیزه محصولات زراعی و احداث باغ مرکبات الگویی نام برد. سود حاصل از فروش این محصولات در مناطق محروم کشور هزینه رفع محرومیت و آبادانی ایران عزیز می شود.