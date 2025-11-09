خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس
در اکثر کارخانجات سیمان سراسر کشور بدون تغییر اعلام شد. این وضعیت آرام بازار، در روز عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا، نشان‌دهنده یک دوره انتظار در میان خریداران عمده و پیمانکاران است. با توجه به اینکه معاملات این هفته سیمان از امروز شروع می‌شود و قیمت نهایی بر اساس حجم عرضه و تقاضا در معاملات مشخص خواهد شد، می‌توان انتظار داشت که از فردا با قیمت‌های جدید سیمان روبه‌رو شویم.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، در اکثر کارخانجات سیمان سراسر کشور بدون تغییر اعلام شد. این وضعیت آرام بازار، در روز عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا، نشان‌دهنده یک دوره انتظار در میان خریداران عمده و پیمانکاران است. با توجه به اینکه معاملات این هفته سیمان از امروز شروع می‌شود و قیمت نهایی بر اساس حجم عرضه و تقاضا در معاملات مشخص خواهد شد، می‌توان انتظار داشت که از فردا با قیمت‌های جدید سیمان روبه‌رو شویم.

قیمت سیمان 18 آبان در سیوان لند

سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، قیمت سیمان و سایر مصالح در پلتفرم خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

قیمت سیمان یکشنبه 18 آبان در انتظارعرضه بورس

 

 

 

