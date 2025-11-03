قیمت جدید سیمان دوشنبه 12 آبان اعلام شد + جدول
یمتهای جدید سیمان برای این هفته اعلام شده است. سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، پس از عرضه سیمان در روز گذشته در بورس کالا، نرخهای جدید برای این هفته را بر همین اساس اعلام کرد. مطابق با مشاهدات، قیمت سیمان پاکتی اکثر کارخانجات مقدار اندکی دچار نوسان شده و با نرخهای متفاوتی نسبت به هفته گذشته به فروش میرسند.
قیمت سیمان 12 آبان در سیوان لند
قیمت سیمانهای مورد معامله در سیوان لند، به شرح زیر اعلام شده است؛ که شما میتوانید برای خرید سیمان و همچنین سایر مصالح ساختمانی، به این وبسایت مراجعه و یا با کارشناسان فروش آن تماس حاصل بفرمایید.
|
نوع سیمان
|
قیمت سیمان
|
سیمان پاکتی فارس نو تیپ 2- عمده
|
123.000 تومان
|
سیمان پاکتی فارس تیپ 2 _ عمده
|
124.000 تومان
|
سیمان پاکتی آبیک تیپ2 _ عمده
|
122.000 تومان
|
سیمان پاکتی تهران تیپ2 _ عمده
|
126.000 تومان