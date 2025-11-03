خبرگزاری کار ایران
قیمت جدید سیمان دوشنبه 12 آبان اعلام شد + جدول
کد خبر : 1708717
یمت‌های جدید سیمان برای این هفته اعلام شده است. سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، پس از عرضه سیمان در روز گذشته در بورس کالا، نرخ‌های جدید برای این هفته را بر همین اساس اعلام کرد. مطابق با مشاهدات، قیمت سیمان پاکتی اکثر کارخانجات مقدار اندکی دچار نوسان شده و با نرخ‌های متفاوتی نسبت به هفته گذشته به فروش می‌رسند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت‌های جدید سیمان برای این هفته اعلام شده است. سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، پس از عرضه سیمان در روز گذشته در بورس کالا، نرخ‌های جدید برای این هفته را بر همین اساس اعلام کرد. مطابق با مشاهدات، قیمت سیمان پاکتی اکثر کارخانجات مقدار اندکی دچار نوسان شده و با نرخ‌های متفاوتی نسبت به هفته گذشته به فروش می‌رسند.

قیمت سیمان 12 آبان در سیوان لند

قیمت سیمان‌های مورد معامله در سیوان لند، به شرح زیر اعلام شده است؛ که شما می‌توانید برای خرید سیمان و هم‌چنین سایر مصالح ساختمانی، به این وبسایت مراجعه و یا با کارشناسان فروش آن تماس حاصل بفرمایید.

نوع سیمان

قیمت سیمان

سیمان پاکتی فارس نو تیپ 2- عمده

123.000 تومان

سیمان پاکتی فارس تیپ 2 _ عمده

124.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک تیپ2 _ عمده

122.000 تومان

سیمان پاکتی تهران تیپ2 _ عمده

126.000 تومان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار : فاطمه قنبری
