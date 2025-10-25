به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که بازار مصالح ساختمان با نوسان‌های لحظه‌ای، واسطه‌گری گسترده و نبود شفافیت در قیمت‌گذاری مواجه است، فعالان صنعت ساختمان به راهکاری نیاز دارند که بتوانند به اطلاعات به‌روز، دقیق و بدون واسطه دسترسی داشته باشند. پلتفرم سیوان‌لند، با تمرکز بر ایجاد بستری آنلاین از تمامی کارخانه‌ها و با هدف شفافیت در قیمت و فروش مصالح، گامی نوین در این مسیر برداشته است. این گزارش به بررسی قابلیت‌ها، خدمات و تأثیر این سامانه در بازار مصالح کشور می‌پردازد.

شفافیت قیمت؛ گام اول در هوشمندسازی بازار مصالح ساختمانی

بازار سنتی مصالح ساختمانی همواره با معضلاتی همچون نرخ‌گذاری‌های غیرشفاف و نقش پررنگ واسطه‌ها دست‌و‌پنجه نرم کرده است. این عوامل موجب شده‌اند تا پیمانکاران و انبوه‌سازان برای تأمین مصالح، زمان و هزینه زیادی را صرف مقایسه قیمت‌ها و مذاکره با فروشندگان متعدد کنند. سیوان‌لند با شناسایی این نیاز حیاتی، تمرکز خود را بر ایجاد یک بازار شفاف و متمرکز قرار داده است:

مرجعیت قیمت‌گذاری: پلتفرم سیوان‌لند خود را به‌عنوان مرجع معتبر قیمت مصالح ساختمانی در کشور معرفی کرده و با اتصال مستقیم به کارخانه‌های تولیدی، قیمت‌های واقعی و به‌روز را بدون دخالت واسطه‌ها منتشر می‌کند.

استعلام و مقایسه جامع: کاربران در این سامانه می‌توانند به‌راحتی قیمت، کیفیت و شرایط تحویل انواع مصالح را از سراسر کشور استعلام و با هم مقایسه کنند. این امکان، قدرت انتخاب و برنامه‌ریزی مالی را برای فعالان صنعت ساختمان افزایش می‌دهد.

تنوع گسترده محصولات: سیوان‌لند طیف وسیعی از محصولات ضروری ساختمان، نظیر سیمان، گچ، هبلکس (بلوک سبک)، سفال، کاشی و سرامیک را پوشش می‌دهد و تأمین تقریباً تمام نیازهای یک پروژه را در یک محل ممکن ساخته است.

خدمات نوین برای توسعه و کارآمدی صنعت ساختمان

پلتفرم سیوان‌لند تنها به عنوان یک بازار آنلاین قیمت مصالح عمل نمی‌کند، بلکه در حال توسعه خدمات نوآورانه است تا بتواند به یک اکوسیستم کامل برای مدیریت تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی تبدیل شود. این خدمات جانبی، به هوشمندتر و کارآمدتر شدن بازار مصالح ساختمانی در کشور کمک می‌کنند:

خرید اعتباری: در آینده‌ای نزدیک فعالان پروژه می‌توانند مصالح را با شرایط اعتباری تهیه کنند، که این امر فشار مالی در پروژه را کاهش می‌دهد.

تهاتر مصالح: امکان تبادل مصالح با پروژه یا عرضه‌کننده دیگر، که می‌تواند مشکل نبود نقدینگی را برطرف و هزینه‌ها و اتلاف زمان را کاهش دهد.

همکاری با پروژه‌های عمرانی و انبوه‌سازی: این امکان باعث می‌شود پروژه‌ها با پیش‌بینی بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر مصالح را تأمین کنند و از تأخیرها جلوگیری شود.

این اقدامات نه تنها به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در پروژه‌های ساختمانی منجر می‌شوند، بلکه در نهایت، به هوشمندتر و کارآمدتر شدن کل بازار مصالح ساختمانی کشور یاری می‌رسانند.

کلام پایانی

با توجه به چالش‌های جدی در بازار مصالح ساختمانی کشور، پلتفرم سیوان‌لند به‌عنوان یک راه‌حل مدرن و کاربردی مطرح شده است که توانسته با ارائه قیمت‌های شفاف، امکانات خرید آنلاین و خدمات پشتیبانی، فعالان صنعت ساختمان را در مسیر کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر پیش ببرد. استفاده از این مرجع می‌تواند به کاهش ریسک پروژه‌ها، کنترل بهتر هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت ساختمان کمک کند.

