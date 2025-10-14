به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند:در دوران رقابت جهانی، تولیدکنندگان ایرانی مصالح ساختمانی به دنبال راه‌‌‌هایی برای تسهیل صادرات و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای هستند. گچ ایران با کیفیت بالا، زمان گیرش مناسب و قدرت چسبندگی مطلوب، از مواد پرطرفدار در پروژه‌های ساختمانی کشورهای همسایه به شمار می‌آید. در این میان، پلتفرم سیوان‌لند با مدل کسب‌وکار بازار آنلاین صنعت ساختمان توانسته است حلقه مفقوده بین تولیدکننده ایرانی و صادرکننده به بازارهای منطقه‌ای را پر کند. سیوان‌لند، به عنوان یک بازار تخصصی مصالح و تجهیزات ساختمانی، امکان صادرات گچ با اطمینان، با بسته‌بندی حرفه‌ای، مدارک لازم و همراهی لجستیکی را مهیا کرده است.

کیفیت صادراتی؛ برگ برنده گچ ایرانی

استانداردهای بالای تولید در کارخانجات ایرانی باعث شده است تا گچ صادراتی کشور، کیفیتی رقابتی در سطح جهانی داشته باشد. خواص منحصر به فرد گچ ایرانی، آن را برای مصارف مختلف مناسب می‌سازد:

مقاومت مناسب و یکنواختی در عملکرد را تضمین می‌کند. چسبندگی بالا: این ویژگی، گچ ایران را برای نما، تزئینات داخلی، گچ‌بری و ملات‌های خاص مناسب می‌سازد.

این ویژگی، گچ ایران را برای نما، تزئینات داخلی، گچ‌بری و ملات‌های خاص مناسب می‌سازد. تنوع کاربرد: از دکوراسیون داخلی و نما تا پروژه‌های هنری و روکش سنگ‌آنتیک، گچ ایران کاربردهای گسترده‌ای دارد.

از دکوراسیون داخلی و نما تا پروژه‌های هنری و روکش سنگ‌آنتیک، گچ ایران کاربردهای گسترده‌ای دارد. تولید مستقیم از کارخانه: تأمین محصول بدون واسطه و با رعایت کامل استاندارد بین‌المللی توسط سیوان لند انجام می‌شود.

بازارهای هدف؛ گامی فراتر از همسایگان

بر اساس آمار و تقاضای بازار، کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان، اصلی‌ترین مقصد صادراتی گچ ایران محسوب می‌شوند. سیوان لند، با پوشش کامل این بازارها، امکان تأمین و ارسال گچ را برای واردکنندگان، تاجران و پروژه‌سازها فراهم کرده است. کشورهای هدف اصلی برای صادرات گچ ایران شامل:

حاشیه خلیج فارس: عمان، قطر، کویت و امارات.

همسایگان غربی و شمالی: عراق، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان.

همسایه شرقی: افغانستان.

(امکان همکاری با سایر بازارها نیز وجود دارد.)

تسهیل فرآیند صادرات و بسته‌بندی حرفه‌ای

یکی از چالش‌های اصلی در تجارت بین‌المللی، فرآیند بسته‌بندی و تأمین مدارک مورد نیاز گمرکی است. سیوان لند برای رفع این چالش، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است:

بسته‌بندی صادراتی:

محصول در کیسه‌های ۲۰ و ۴۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

بسته‌بندی‌ها به صورت مقاوم در برابر رطوبت و ضربه طراحی شده و آماده برای بارگیری و صادرات هستند.

قیمت، بسته‌بندی و روش حمل بر اساس سفارش دقیق مشتری (دریایی یا زمینی) ارائه می‌شود.

مدارک صادراتی ارائه شده:

مدارک لازم جهت ترخیص در کشور مقصد که توسط سیوان لند ارائه می‌گردد شامل:

فاکتور رسمی صادراتی

گواهی مبدأ

لیست بسته‌بندی (Packing List)

گواهی کیفیت محصول (در صورت نیاز)

مدارک گمرکی برای ترخیص در کشور مقصد

مزیت رقابتی سیوان لند: همکاری مستقیم و پاسخگویی چندزبانه

مزیت اصلی همکاری با پلتفرم‌های تخصصی در صنعت ساختمان، در حذف واسطه‌های متعدد و دستیابی به قیمت رقابتی است. تمرکز سیوان لند بر شفافیت و کیفیت خدمات باعث شده تا به گزینه اول خریداران عمده و بین‌المللی تبدیل شود:

دسترسی مستقیم به کارخانه‌های معتبر تولیدکننده گچ.

کیفیت صادراتی و استاندارد بین‌المللی تضمین شده محصول.

بسته‌بندی حرفه‌ای و تخصصی برای صادرات.

خرید گچ بدون واسطه و با قیمت رقابتی برای خریداران عمده.

پاسخگویی عربی و انگلیسی برای تسهیل مذاکرات و فرآیند خرید مشتریان خارجی.

نحوه ثبت سفارش و آغاز همکاری

خریداران عمده، تجار و پروژه‌سازان می‌توانند فرآیند ثبت سفارش را در چند مرحله ساده از طریق سیوان لند انجام دهند:

انتخاب نوع گچ مورد نظر (بر اساس کاربری و استاندارد مد نظر). ارسال درخواست از طریق فرم اختصاصی. دریافت پیش‌فاکتور و کاتالوگ جامع محصولات. عقد قرارداد رسمی صادراتی و ارسال محموله مستقیماً از کارخانه به کشور مقصد.

انتهای پیام/