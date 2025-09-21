به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: سیمان تنها یک مصالح ساختمانی نیست؛ بلکه نبض تپنده صنعت ساختمان و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رونق یا رکود اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. هرگونه نوسان در بازار این کالای استراتژیک، می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی سرایت کند. اکنون، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این نبض به شماره افتاده است. کاهش چشمگیر فروش سیمان در کنار گرانی سرسام‌آور آن، تصویری نگران‌کننده از آینده بازار مسکن، پروژه‌های عمرانی و وضعیت اشتغال در ایران ترسیم می‌کند؛ تصویری که نیازمند تحلیل دقیق و اقدام فوری است.

تحلیل آمارها: یک معادله نگران‌کننده

بررسی سه سال اخیر بازار سیمان نشان می‌دهد کاهش چشمگیر حجم فروش این محصول، بیش از هر چیز بیانگر افت فعالیت‌های ساخت‌وساز در کشور است. آمار رسمی از کاهش ۳۶ درصدی فروش سیمان به این معناست که پروژه‌های ساختمانی، از آپارتمان‌سازی‌های کوچک گرفته تا طرح‌های بزرگ عمرانی، با سرعتی بسیار کمتر از گذشته در حال اجرا هستند یا به کلی متوقف شده‌اند. کاهش پروژه‌های عمرانی و محدود شدن سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، نه تنها بازار سیمان را کوچک‌تر کرده، بلکه موجب محدود شدن فرصت‌های شغلی در حوزه ساخت‌وساز و صنایع وابسته نیز شده است.

از سوی دیگر، افزایش بیش از ۷۰ درصدی ارزش معاملات سیمان، روی دیگر این سکه بحرانی است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود کاهش تقاضا، قیمت این محصول استراتژیک به شدت افزایش یافته است. این پارادوکس، یعنی فروش کمتر با قیمت بالاتر، زنگ خطری است که نشان از کوچک شدن بازار، کاهش قدرت خرید مردم و فشار تورمی بی‌سابقه بر صنعت ساختمان دارد.

پیامدهای دومینویی رکود در صنعت ساختمان

پیامدهای این روند تنها محدود به بازار مسکن نیست و اثرات آن مانند یک دومینو، تمام بخش‌های مرتبط را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

بیکاری گسترده: کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، بیکاری در بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان و صنایع جانبی از جمله تولید مصالح، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط را افزایش می‌دهد. هزاران کارگر ساختمانی، مهندس، معمار و فعالان صنایع کاشی، سرامیک، فولاد و تأسیسات، به طور مستقیم از این رکود آسیب می‌بینند.

افزایش هزینه تمام‌شده مسکن: در کنار کاهش فروش، افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت سیمان فشار مالی شدیدی بر سازندگان و خریداران وارد کرده است. گرانی مصالح به طور مستقیم باعث افزایش هزینه تمام‌شده ساختمان‌ها می‌شود و قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن را کاهش می‌دهد. این وضعیت، رؤیای خانه‌دار شدن را برای بسیاری از اقشار جامعه دست‌نیافتنی‌تر از همیشه می‌کند.

تشدید بحران مسکن: این وضعیت، همزمان با کاهش فعالیت‌های ساختمانی، می‌تواند منجر به افزایش بی‌مسکنی و نارضایتی عمومی شود. با کاهش عرضه مسکن نوساز و افزایش قیمت‌ها، فشار بر بازار اجاره نیز بیشتر شده و مشکلات اجتماعی عمیق‌تری را رقم خواهد زد.

فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان: دو لبه یک قیچی

فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی مصالح و کاهش پروژه‌ها، خانوارها و سازندگان را با مشکلات مالی جدی مواجه می‌کند و می‌تواند در سطح اجتماعی نارضایتی گسترده ایجاد کند. سازندگان با افزایش هزینه‌های تولید و نبود تقاضای مؤثر روبرو هستند و مصرف‌کنندگان نیز توانایی خرید محصول نهایی را از دست داده‌اند. این بن‌بست، چرخ‌های یکی از بزرگ‌ترین و اشتغال‌زاترین صنایع کشور را از حرکت باز داشته است.

هشدار برای آینده: ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی

ترکیب کاهش حجم بازار و گرانی شدید مصالح، خود به‌تنهایی نشانه‌ای هشداردهنده از وضعیت بحرانی آینده صنعت ساختمان در ایران است. این آمارها یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران اقتصادی و دولت دارد: صنعت ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد، نیازمند توجه فوری و اقدامات عملی است.

کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌های حمایتی و کنترلی اتخاذ نشود، احتمال تداوم رکود، افزایش بیکاری و تشدید مشکلات مسکن در سال‌های آینده بسیار بالا خواهد بود. ارائه تسهیلات هدفمند به سازندگان، کنترل قیمت نهاده‌های تولیدی مانند سیمان، و اجرای طرح‌های محرک تقاضا می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که از عمیق‌تر شدن این بحران جلوگیری کند. در غیر این صورت، باید منتظر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی در آینده نزدیک باشیم.

