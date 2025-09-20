قیمت سیمان شنبه 29 شهریور / نرخ جدید سیمان + جدول قیمت
قیمت سیمان امروز شنبه 29 شهریور ماه اعلام شد. این مرجع قیمت سیمان، نرخهای فروش را بدون تغییری نسبت به هفته گذشته اعلام کرد و بازار سیمان با شروع هفته جدید با همان روند قبلی به فعالیت خود ادامه میدهد.
قیمت سیمان 29 شهریور در سیوان لند
