قیمت سیمان شنبه 29 شهریور / نرخ جدید سیمان + جدول قیمت

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز شنبه 29 شهریور ماه اعلام شد. این مرجع قیمت سیمان، نرخ‌های فروش را بدون تغییری نسبت به هفته گذشته اعلام کرد و بازار سیمان با شروع هفته جدید با همان روند قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

قیمت سیمان 29 شهریور در سیوان لند

قیمت سیمان امروز در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده است و شما می‌توانید جهت خرید سیمان و سایر مصالح ساختمانی به وبسایت سیوان لند مراجعه یا با کارشناسان فروش آن تماس بگیرید.

