قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور اعلام شد. در روز جاری بازار سیمان در ایران با ثبات نسبی همراه است و قیمتها نسبت به روزهای گذشته تغییرات عمدهای نداشته. بر اساس گزارشهای موجود، تمامی سیمانها با همان نرخهای پیشین در سیوان لند به فروش میرسند و هیچ گونه نوسان قیمتی قابل توجهی مشاهده نشده است.
قیمت سیمان امروز در سیوان لند
سیوان لند، که به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان فعالیت دارد و مرجعی برای قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور بهشمار میرود، قیمتهای امروز را به شرح زیر اعلام کرده است: