خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح
کد خبر : 1687277
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور اعلام شد. در روز جاری بازار سیمان در ایران با ثبات نسبی همراه است و قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته تغییرات عمده‌ای نداشته. بر اساس گزارش‌های موجود، تمامی سیمان‌ها با همان نرخ‌های پیشین در سیوان لند به فروش می‌رسند و هیچ گونه نوسان قیمتی قابل توجهی مشاهده نشده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور اعلام شد. در روز جاری بازار سیمان در ایران با ثبات نسبی همراه است و قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته تغییرات عمده‌ای نداشته. بر اساس گزارش‌های موجود، تمامی سیمان‌ها با همان نرخ‌های پیشین در سیوان لند به فروش می‌رسند و هیچ گونه نوسان قیمتی قابل توجهی مشاهده نشده است.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

سیوان لند، که به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان فعالیت دارد و مرجعی برای قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور به‌شمار می‌رود، قیمت‌های امروز را به شرح زیر اعلام کرده است:

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 26 شهریور + لیست قیمت سیمان و مصالح

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی