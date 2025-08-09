قیمت سیمان شنبه 18 مرداد

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز شنبه 18 مرداد ماه اعلام شد. بنا بر اطلاعات به دست آمده از مرجع قیمت سیمان، بازار هفته جاری بدون تغییری نسبت به روزهای گذشته شروع به فعالیت کرده.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده است:

قیمت مابقی سیمان‌ها و سایر مصالح نیز از قرار زیر است:

نوع سیمان قیمت سیمان پاکتی فارس تیپ 2 133.000 تومان سیمان پاکتی فیروزآباد تیپ 2 134.000 تومان سیمان پاکتی تهران تیپ 2 140.000 تومان سیمان پاکتی دورود تیپ 2 137.000 تومان سیمان پاکتی آبیک تیپ 2 132.000 تومان سیمان پاکتی ایلام تیپ 2 122.000 تومان سیمان پاکتی خزر تیپ 2 140.000 تومان

