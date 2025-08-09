خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان شنبه 18 مرداد

قیمت سیمان شنبه 18 مرداد
قیمت سیمان امروز شنبه 18 مرداد ماه اعلام شد. بنا بر اطلاعات به دست آمده از مرجع قیمت سیمان، بازار هفته جاری بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته شروع به فعالیت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز شنبه 18 مرداد ماه اعلام شد. بنا بر اطلاعات به دست آمده از مرجع قیمت سیمان، بازار هفته جاری بدون تغییری نسبت به روزهای گذشته شروع به فعالیت کرده.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده است:

قیمت مابقی سیمان‌ها و سایر مصالح نیز از قرار زیر است:

نوع سیمان

قیمت

سیمان پاکتی فارس تیپ 2

133.000 تومان

سیمان پاکتی فیروزآباد تیپ 2

134.000 تومان

سیمان پاکتی تهران تیپ 2

140.000 تومان

سیمان پاکتی دورود تیپ 2

137.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک تیپ 2

132.000 تومان

سیمان پاکتی ایلام تیپ 2

122.000 تومان

سیمان پاکتی خزر تیپ 2

140.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت سیمان شنبه 18 مرداد

قیمت سیمان شنبه 18 مرداد

 

