شکرستان ۵؛ نگاه تازه به فرهنگ نیشکر و جوامع محلی

در دومین روز از پنجمین جشنوارۀ شکرستان، برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در حضور ورزشکاران، خانواده‌های نیشکری و جمعی از مدیران صنعت نیشکر ادامه یافت؛ رویدادی که امسال با گستره‌ای بزرگ‌تر و هدفمندتر برگزار می‌شود و نقش مهمی برای توانمندسازی روستاهای پیرامونی قائل است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در حاشیه این برنامه، مهندس مدحجاوی، مدیرعامل شرکت سدادفام، با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان، شکرستان را «جشنواره‌ای برخاسته از مردم» توصیف کرد؛ جشنواره‌ای که به گفته او، یک پروژه‌ای فرهنگی برای احیای هویت و زندگی در جوامع محلی است.

او در آغاز سخنانش با خیرمقدم به حضار گفت: تصاویر و صحبت‌هایی که امروز دیدیم، بخشی از هویت همین سرزمین است؛ هویتی که دوستان ما ماه‌ها برای به تصویر کشیدن آن زحمت کشیدند. باید از همه دست‌اندرکارانی که از سال گذشته تا امروز درگیر برنامه‌ریزی و اجرای شکرستان بودند، قدردانی کنم.

مدحجاوی با اشاره به فلسفۀ شکل‌گیری این جشنواره افزود: جشنوارۀ نیشکر در اصل برای تقویت جوامع محلی و روستایی طراحی شد. بسیاری از این مناطق با وجود ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و میراثی، سال‌ها مهجور مانده بودند. امروز بیش از هزار و صد اثر و ظرفیت فرهنگی در این گستره وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها هنوز ناشناخته‌اند.

او موقعیت جغرافیایی منطقه را نیز یک فرصت دانست: جشنواره در مسیری قرار گرفته که زائران اربعین از آن عبور می‌کنند و در نزدیکی یادمان شهدای عملیات خرمشهر و محل آغاز عملیات بیت‌المقدس است. این موقعیت می‌تواند گردشگری فرهنگی و زیارتی را در کنار ظرفیت‌های محلی تقویت کند.

مدیرعامل سدادفام با اشاره به نقش این شرکت افزود: سدادفام در کنار شرکت توسعه نیشکر، به‌طور ویژه به دنبال معرفی مزیت‌های منطقه، کمک به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد پایدار برای خانواده‌های محلی است. بخش گردشگری یکی از بسترهایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

او در پایان، با تشکر از گروه‌های اجرایی گفت: امیدوارم لحظات خوبی در ادامه جشنواره داشته باشید و شکرستان امسال قدمی در مسیر شکوفایی اقتصادی و فرهنگی این منطقه باشد.

 

