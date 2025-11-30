خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرنده درّاج در کانون توجه شماره تازه «شهد»

پرنده درّاج در کانون توجه شماره تازه «شهد»
کد خبر : 1720581
لینک کوتاه کپی شد.

هفدهمین شماره نشریه «شَهد» هم‌زمان با برگزاری پنجمین جشنواره ملی شکرستان منتشر شد. این شماره با تمرکز بر مرور پنج دوره برگزاری این رویداد ملی، به تبیین دستاوردهای جشنواره در توانمندسازی مناطق پیرامونی صنعت نیشکر و نقش آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی پرداخته است.

به گزارش ایلنا :هفدهمین شماره نشریه «شَهد» هم‌زمان با برگزاری پنجمین جشنواره ملی شکرستان منتشر شد. این شماره با تمرکز بر مرور پنج دوره برگزاری این رویداد ملی، به تبیین دستاوردهای جشنواره در توانمندسازی مناطق پیرامونی صنعت نیشکر و نقش آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی پرداخته است.

در این شماره، مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی درباره تأثیر شکرستان بر اقتصاد محلی، تعامل با جوامع اطراف کشت و صنعت‌ها و نقش رویدادهای فرهنگی در تقویت هویت سرزمینی منتشر شده است.

پرنده «دُراج» به‌عنوان نماد پنجمین جشنواره شکرستان، جایگاه ویژه‌ای در محتوای این شماره دارد. نشریه «شَهد» در گزارشی تفصیلی به طرح‌های محیط‌زیستی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در راستای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از انقراض این پرنده پرداخته است.

نشریه «شَهد» از نشریات داخلی مجموعه توسعه نیشکر است که با هدف مستندسازی فعالیت‌ها و گفتمان‌سازی رسانه‌ای پیرامون صنعت نیشکر به‌صورت منظم منتشر می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی