پرنده درّاج در کانون توجه شماره تازه «شهد»

به گزارش ایلنا :هفدهمین شماره نشریه «شَهد» هم‌زمان با برگزاری پنجمین جشنواره ملی شکرستان منتشر شد. این شماره با تمرکز بر مرور پنج دوره برگزاری این رویداد ملی، به تبیین دستاوردهای جشنواره در توانمندسازی مناطق پیرامونی صنعت نیشکر و نقش آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی پرداخته است.

در این شماره، مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی درباره تأثیر شکرستان بر اقتصاد محلی، تعامل با جوامع اطراف کشت و صنعت‌ها و نقش رویدادهای فرهنگی در تقویت هویت سرزمینی منتشر شده است.

پرنده «دُراج» به‌عنوان نماد پنجمین جشنواره شکرستان، جایگاه ویژه‌ای در محتوای این شماره دارد. نشریه «شَهد» در گزارشی تفصیلی به طرح‌های محیط‌زیستی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در راستای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از انقراض این پرنده پرداخته است.

نشریه «شَهد» از نشریات داخلی مجموعه توسعه نیشکر است که با هدف مستندسازی فعالیت‌ها و گفتمان‌سازی رسانه‌ای پیرامون صنعت نیشکر به‌صورت منظم منتشر می‌شود.

