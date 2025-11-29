از میدان نبرد تا میدان توسعه / نیشکر یکی از سبزترین نوارهای ایران را ساخته است
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان در آیین افتتاحیه شکرستان ۱۴۰۴ با اشاره به پیشینه تاریخی منطقه بیتالمقدس، دستاوردهای محیطزیستی و نقش توسعه نیشکر در سرسبزی خوزستان، خواستار توجه جدیتر مسئولان به ظرفیتهای این صنعت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در آیین افتتاحیه جشنواره شکرستان، مهندس عصاره مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با محور قرار دادن احترام به مقام شهدا و تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، به مهمانان و مدیران ارشد شرکت توسعه نیشکر، فرماندار خرمشهر و مسئولان فرهنگی استان خوشآمد گفت و این حضور گسترده را باشکوه و امیدبخش توصیف کرد.
وی با اشاره به جایگاه جغرافیایی شرکت در منطقه عملیاتی بیتالمقدس تأکید کرد: این سرزمین با ایثارگری رزمندگان آزاد شد و امروز بهواسطه توسعه نیشکر، نقشی مهم در اقتصاد، محیطزیست و اشتغال خوزستان دارد.
او گفت مناطق توسعه نیشکر از شمال تا جنوب استان، یکی از سبزترین بخشهای نقشه ایران را شکل دادهاند و این موضوع «نمادی از برکات جمهوری اسلامی در حوزه کشاورزی و صنعت» است.
مدیرعامل، هدف امسال شکرستان را «محیطزیستی» اعلام کرد و خبر داد: دستاوردهای زیستمحیطی شرکت در قالب نمایشگاهی ویژه ارائه شده است. او افزود که در طول سه روز جشنواره، برنامههای تکمیلی در حوزه محیطزیست، صنایع دستی، میراث فرهنگی و معرفی ظرفیتهای محلی اجرا خواهد شد.
وی همچنین با قدردانی از مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، مدیران میانی، کارگران و کارکنان، از مسئولان خواست نگاه حمایتی جدیتری به ظرفیتهای این صنعت داشته باشند. او تاکید کرد که این صنعت سالانه میلیونها تن اکسیژن به محیط اضافه میکند و نقش مهمی در پایداری زیستمحیطی منطقه دارد.